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النيابة العامة تباشر التحقيق مع مواطن قام بالاعتداء على الممتلكات العامة وكتب عبارات مسيئة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق تجاه المواطن سلطان ع س غ ، لقيامه بالاعتداء على الممتلكات العامة بإتلافها والكتابة على جدران المباني بعبارات مسيئة ، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المجرم وفقاً لنظام حماية المرافق العامة، ونشره لمحتويات معلوماتية عبر حسابه تحتوي صور تعديه على الممتلكات العامة والمجرم وفقاً للمادة (٦/أ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتكراره لذات الطرح واستمراره بمخالفة الأنظمة؛ وقد عثر له على عدة سوابق جنائية منها قضايا أخلاقية ماسة بالشرف، وتم إيقافه لحين استكمال إجراءات التحقيق تجاهه وإحالة الدعوى الجزائية بحقه إلى المحكمة المختصة، كونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١)، وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.

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النيابة العامة تباشر التحقيق مع مواطن قام بالاعتداء على الممتلكات العامة وكتب عبارات مسيئة
سبق

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق تجاه المواطن سلطان ع س غ ، لقيامه بالاعتداء على الممتلكات العامة بإتلافها والكتابة على جدران المباني بعبارات مسيئة ، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المجرم وفقاً لنظام حماية المرافق العامة، ونشره لمحتويات معلوماتية عبر حسابه تحتوي صور تعديه على الممتلكات العامة والمجرم وفقاً للمادة (٦/أ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتكراره لذات الطرح واستمراره بمخالفة الأنظمة؛ وقد عثر له على عدة سوابق جنائية منها قضايا أخلاقية ماسة بالشرف، وتم إيقافه لحين استكمال إجراءات التحقيق تجاهه وإحالة الدعوى الجزائية بحقه إلى المحكمة المختصة، كونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١)، وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
03:19 AM

النيابة العامة تباشر التحقيق مع مواطن قام بالاعتداء على الممتلكات العامة وكتب عبارات مسيئة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
7
8,684

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق تجاه المواطن سلطان ع س غ ، لقيامه بالاعتداء على الممتلكات العامة بإتلافها والكتابة على جدران المباني بعبارات مسيئة ، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المجرم وفقاً لنظام حماية المرافق العامة، ونشره لمحتويات معلوماتية عبر حسابه تحتوي صور تعديه على الممتلكات العامة والمجرم وفقاً للمادة (٦/أ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتكراره لذات الطرح واستمراره بمخالفة الأنظمة؛ وقد عثر له على عدة سوابق جنائية منها قضايا أخلاقية ماسة بالشرف، وتم إيقافه لحين استكمال إجراءات التحقيق تجاهه وإحالة الدعوى الجزائية بحقه إلى المحكمة المختصة، كونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١)، وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.

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