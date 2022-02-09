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بالفيديو.. النفيعي في "يا هلا بالعرفج": وافقتُ على رئاسة "الأهلي" وأنا أمشي.. تحتاج إلى قوة تحمُّل

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج في فقرة المشي مقطعًا مع رئيس نادي الأهلي، الأستاذ "ماجد النفيعي"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي، وعن أهم قرار اتخذه أثناء المشي، وهو موافقته على أن يكون رئيسًا للنادي الأهلي. وقال إن الأهلي يحتاج إلى وقت كأي عملية بناء، كما قال إن الرئاسة لأي نادٍ جماهيري تحتاج إلى طاقة وقوة تحمُّل.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي فقرة البرواز عرض البرنامج صورة تتضمن خبرًا، أخذ الكثير من مساحات الجدل، هو قرار لجنة الانضباط إلزام نادي الاتحاد بلعب مباراة دون حضور الجمهور. والعرفج هنا يعرض مقترحات للقضاء على الفوضى في المدرجات مع استمرار حضور الجماهير.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "السيل" للدكتور "علي عبدالخالق القرني"، وهو عبارة عن رواية تحكي سيرته الذاتية التعليمية والوظيفية. كما استعرض مقطعًا مرئيًّا للأستاذ "جابر القرني"، يتكلم فيه عن الكتاب.

وفي سياق سيرة وتر روى الشاعر "فهد السعيد" قصة أغنية "أنا ما نويت فراقه" التي كتب كلماتها باللهجة المغربية.

العرفج يا هلا بالعرفج الأهلي رئيس نادي الأهلي ماجد النفيعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. النفيعي في "يا هلا بالعرفج": وافقتُ على رئاسة "الأهلي" وأنا أمشي.. تحتاج إلى قوة تحمُّل
سبق

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج في فقرة المشي مقطعًا مع رئيس نادي الأهلي، الأستاذ "ماجد النفيعي"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي، وعن أهم قرار اتخذه أثناء المشي، وهو موافقته على أن يكون رئيسًا للنادي الأهلي. وقال إن الأهلي يحتاج إلى وقت كأي عملية بناء، كما قال إن الرئاسة لأي نادٍ جماهيري تحتاج إلى طاقة وقوة تحمُّل.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي فقرة البرواز عرض البرنامج صورة تتضمن خبرًا، أخذ الكثير من مساحات الجدل، هو قرار لجنة الانضباط إلزام نادي الاتحاد بلعب مباراة دون حضور الجمهور. والعرفج هنا يعرض مقترحات للقضاء على الفوضى في المدرجات مع استمرار حضور الجماهير.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "السيل" للدكتور "علي عبدالخالق القرني"، وهو عبارة عن رواية تحكي سيرته الذاتية التعليمية والوظيفية. كما استعرض مقطعًا مرئيًّا للأستاذ "جابر القرني"، يتكلم فيه عن الكتاب.

وفي سياق سيرة وتر روى الشاعر "فهد السعيد" قصة أغنية "أنا ما نويت فراقه" التي كتب كلماتها باللهجة المغربية.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
11:28 PM

بالفيديو.. النفيعي في "يا هلا بالعرفج": وافقتُ على رئاسة "الأهلي" وأنا أمشي.. تحتاج إلى قوة تحمُّل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج في فقرة المشي مقطعًا مع رئيس نادي الأهلي، الأستاذ "ماجد النفيعي"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي، وعن أهم قرار اتخذه أثناء المشي، وهو موافقته على أن يكون رئيسًا للنادي الأهلي. وقال إن الأهلي يحتاج إلى وقت كأي عملية بناء، كما قال إن الرئاسة لأي نادٍ جماهيري تحتاج إلى طاقة وقوة تحمُّل.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي فقرة البرواز عرض البرنامج صورة تتضمن خبرًا، أخذ الكثير من مساحات الجدل، هو قرار لجنة الانضباط إلزام نادي الاتحاد بلعب مباراة دون حضور الجمهور. والعرفج هنا يعرض مقترحات للقضاء على الفوضى في المدرجات مع استمرار حضور الجماهير.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض عامل المعرفة كتاب "السيل" للدكتور "علي عبدالخالق القرني"، وهو عبارة عن رواية تحكي سيرته الذاتية التعليمية والوظيفية. كما استعرض مقطعًا مرئيًّا للأستاذ "جابر القرني"، يتكلم فيه عن الكتاب.

وفي سياق سيرة وتر روى الشاعر "فهد السعيد" قصة أغنية "أنا ما نويت فراقه" التي كتب كلماتها باللهجة المغربية.

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