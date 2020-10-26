"الشهري" لرتبة مقدم بسلاح الإشارة
صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد فهد بن علي بن عبدالوهاب الشهري والذي يعمل بسلاح الإشارة على رتبة مقدم.
وقد قلّد الملحق العسكري بالمملكة الأردنية الهاشمية العميد الركن خالد ربيعان بن ربيعان المقدم الشهري رتبته الجديدة.
فيما أعرب "الشهري" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مبديًا اعتزازه بهذه الثقة، معتبرًا هذه الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن.
"الشهري" لرتبة مقدم بسلاح الإشارة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-26
صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد فهد بن علي بن عبدالوهاب الشهري والذي يعمل بسلاح الإشارة على رتبة مقدم.
وقد قلّد الملحق العسكري بالمملكة الأردنية الهاشمية العميد الركن خالد ربيعان بن ربيعان المقدم الشهري رتبته الجديدة.
فيما أعرب "الشهري" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مبديًا اعتزازه بهذه الثقة، معتبرًا هذه الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن.
26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
09:17 PM
"الشهري" لرتبة مقدم بسلاح الإشارة
صدر الأمر السامي الكريم بترقية الرائد فهد بن علي بن عبدالوهاب الشهري والذي يعمل بسلاح الإشارة على رتبة مقدم.
وقد قلّد الملحق العسكري بالمملكة الأردنية الهاشمية العميد الركن خالد ربيعان بن ربيعان المقدم الشهري رتبته الجديدة.
فيما أعرب "الشهري" عن شكره وامتنانه لولاة الأمر، مبديًا اعتزازه بهذه الثقة، معتبرًا هذه الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن.