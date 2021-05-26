بالفيديو.. أمطار متوسطة على "بظاظة" بلقرن تُجري الأودية وتروي الشعاب

هطلت، عصر اليوم، أمطار متوسطة، على المراكز الشمالية لمحافظة بلقرن، شملت البظاظة وضواحيها، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.
عدسة "سبق" رصدت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت البظاظة والقرى المجاورة لها
هطلت، عصر اليوم، أمطار متوسطة، على المراكز الشمالية لمحافظة بلقرن، شملت البظاظة وضواحيها، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.
عدسة "سبق" رصدت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت البظاظة والقرى المجاورة لها
هطلت، عصر اليوم، أمطار متوسطة، على المراكز الشمالية لمحافظة بلقرن، شملت البظاظة وضواحيها، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.
عدسة "سبق" رصدت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت البظاظة والقرى المجاورة لها
هطلت، عصر اليوم، أمطار متوسطة، على المراكز الشمالية لمحافظة بلقرن، شملت البظاظة وضواحيها، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.
عدسة "سبق" رصدت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت البظاظة والقرى المجاورة لها