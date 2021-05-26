هطلت، عصر اليوم، أمطار متوسطة، على المراكز الشمالية لمحافظة بلقرن، شملت البظاظة وضواحيها، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.

بالفيديو.. أمطار متوسطة على "بظاظة" بلقرن تُجري الأودية وتروي الشعاب سويد الحارثي سبق 2019-05-26 هطلت، عصر اليوم، أمطار متوسطة، على المراكز الشمالية لمحافظة بلقرن، شملت البظاظة وضواحيها، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب. عدسة "سبق" رصدت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت البظاظة والقرى المجاورة لها

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 08:40 PM

بالفيديو.. أمطار متوسطة على "بظاظة" بلقرن تُجري الأودية وتروي الشعاب رصدتها "سبق".. هطلت عصر اليوم وشملت القرى المجاورة لها وضواحيها





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هطلت، عصر اليوم، أمطار متوسطة، على المراكز الشمالية لمحافظة بلقرن، شملت البظاظة وضواحيها، وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب.

عدسة "سبق" رصدت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت البظاظة والقرى المجاورة لها