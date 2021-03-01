إطلاق الدليل السعودي للأحداث الجسيمة في القطاع الصحي

بهدف معالجة عددٍ من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي

أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى الدليل السعودي للأحداث الجسيمة في القطاع الصحي بهدف معالجة عددٍ من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة.

وتضمن الدليل تحديد 28 حدثاً من أهم الأحداث الجسيمة التي يجب الإبلاغ عنها في جميع المنشآت الصحية لتحليلها ودراستها ووضع الحلول المناسبة لتعزيز سلامة وأمان المرضى والزوار والعاملين في المنشآت الصحية وتمكينهم من الإبلاغ عن تلك الأحداث.

وبيّن الدليل أن لجهود الممارسين الصحيين ومشاركتهم في الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة دوراً مهماً في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة حيث أن الإسهام الفعال في الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة يضمن التعامل مع تلك الأحداث والحد من آثارها.

وأوضح مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور ياسر بن عبدالكريم الأصقه أن المركز أصدر دليل الأحداث الجسيمة الذي تضمن أهم الأحداث التي من الممكن وقوعها أثناء تقديم الرعاية الصحية، وجرى تطوير منصة إلكترونية تمكن المنشآت الصحية من الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة بكل يسر وسهولة، لمعرفة حجم تلك الأحداث وتحليلها وإعداد تقرير عنها يُمكِن المركز من معرفة الأسباب التي أدت على وقوع تلك الأحداث لتفاديها والحد من تأثيرها.

وأشار إلى أن الدليل سيمكن المشاركة مع الخبراء والمختصين لتحديد مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بسلامة المرضى وتطويرها لتتوافق مع المعايير العالمية لتحقيق سلامة المرضى، لاسيما وأن معرفة حجم الأحداث الجسيمة يُسهم في دعم البحوث العلمية والدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي بغرض التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يحقق أهداف المركز.