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أثر في ممارسة حياتها الطبيعية.. جراحة تُنقذ مريضة بجدة من ورم بالحوض

استغرقت ساعتين وجرى استئصاله بالكامل مع الحفاظ على الرحم والمبايض

نجح فريق طبي متخصص في أمراض النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي في شمال جدة، من استئصال ورم يزن كيلو و700 جرام من منطقة الحوض لمريضة في العقد الثاني من عمرها، كانت تعاني آلاماً شديدة في البطن ومنطقة الحوض أثرت في قدرتها على ممارسة حياتها بشكلها الطبيعي.

وأبانت استشارية أمراض النساء والولادة الدكتورة عبير البدواني، أنه تمّت مباشرة حالة الفتاة بقسم الطوارئ في المجمع، وعلي الفور تم قبول حالتها الصحية بشكل عاجل؛ حيث خضعت للفحص السريري وعمل الفحوصات الطبية اللازمة كافة من التحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، كما ذكرت أن المريضة فور وصولها لمنطقة الفرز الطبي للحالات في قسم الطوارئ أفادت بأنها أجرت فحوصات إشعاعية تلفزيونية في إحدى العيادات الخاصة التي أظهرت وجود كتلة ضخمة في منطقة البطن والحوض دون إجراء أي تدخل جراحي وعلاجي، نظراً لخطورة حالتها وصعوبتها.

وبعد استكمال الفحوصات الطبية كافة التي بيّنت نتائجها وجود ورم ضخم في منطقة الحوض ناشئ من الرحم مع الاشتباه في وجود خلايا سرطانية، الأمر الذي استدعى تحضير المريضة لنقلها إلى قسم العمليات؛ حيث تقرّر التدخل الجراحي العاجل لإجراء عملية مستعجلة دقيقة بمشاركة الدكتور حمزة عجاج استشاري أمراض النساء والولادة استغرقت ساعتين، جرى فيها استئصال كامل الورم بشكل دقيق جداً مع المحافظة على الرحم والمبايض، كللت بالنجاح بفضل الله، دون حدوث أي مضاعفات للمريضة.

بعدها مكثت المريضة عدة أيام بأجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية إلى أن استقرت حالتها وتمت كتابة إذن الخروج الطبيعي لها وهي بصحة جيدة لتتم متابعة مراحل علاجها في العيادات الخارجية، وقد بينت نتائج الفحوصات المخبرية لأنسجة الورم خلوه من الخلايا السرطانية، وأنه ورم ليفي حميد، ولله الحمد.

فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أثر في ممارسة حياتها الطبيعية.. جراحة تُنقذ مريضة بجدة من ورم بالحوض
سبق

نجح فريق طبي متخصص في أمراض النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي في شمال جدة، من استئصال ورم يزن كيلو و700 جرام من منطقة الحوض لمريضة في العقد الثاني من عمرها، كانت تعاني آلاماً شديدة في البطن ومنطقة الحوض أثرت في قدرتها على ممارسة حياتها بشكلها الطبيعي.

وأبانت استشارية أمراض النساء والولادة الدكتورة عبير البدواني، أنه تمّت مباشرة حالة الفتاة بقسم الطوارئ في المجمع، وعلي الفور تم قبول حالتها الصحية بشكل عاجل؛ حيث خضعت للفحص السريري وعمل الفحوصات الطبية اللازمة كافة من التحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، كما ذكرت أن المريضة فور وصولها لمنطقة الفرز الطبي للحالات في قسم الطوارئ أفادت بأنها أجرت فحوصات إشعاعية تلفزيونية في إحدى العيادات الخاصة التي أظهرت وجود كتلة ضخمة في منطقة البطن والحوض دون إجراء أي تدخل جراحي وعلاجي، نظراً لخطورة حالتها وصعوبتها.

وبعد استكمال الفحوصات الطبية كافة التي بيّنت نتائجها وجود ورم ضخم في منطقة الحوض ناشئ من الرحم مع الاشتباه في وجود خلايا سرطانية، الأمر الذي استدعى تحضير المريضة لنقلها إلى قسم العمليات؛ حيث تقرّر التدخل الجراحي العاجل لإجراء عملية مستعجلة دقيقة بمشاركة الدكتور حمزة عجاج استشاري أمراض النساء والولادة استغرقت ساعتين، جرى فيها استئصال كامل الورم بشكل دقيق جداً مع المحافظة على الرحم والمبايض، كللت بالنجاح بفضل الله، دون حدوث أي مضاعفات للمريضة.

بعدها مكثت المريضة عدة أيام بأجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية إلى أن استقرت حالتها وتمت كتابة إذن الخروج الطبيعي لها وهي بصحة جيدة لتتم متابعة مراحل علاجها في العيادات الخارجية، وقد بينت نتائج الفحوصات المخبرية لأنسجة الورم خلوه من الخلايا السرطانية، وأنه ورم ليفي حميد، ولله الحمد.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
01:04 PM

أثر في ممارسة حياتها الطبيعية.. جراحة تُنقذ مريضة بجدة من ورم بالحوض

استغرقت ساعتين وجرى استئصاله بالكامل مع الحفاظ على الرحم والمبايض

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محمد حضاض - جدة
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نجح فريق طبي متخصص في أمراض النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي في شمال جدة، من استئصال ورم يزن كيلو و700 جرام من منطقة الحوض لمريضة في العقد الثاني من عمرها، كانت تعاني آلاماً شديدة في البطن ومنطقة الحوض أثرت في قدرتها على ممارسة حياتها بشكلها الطبيعي.

وأبانت استشارية أمراض النساء والولادة الدكتورة عبير البدواني، أنه تمّت مباشرة حالة الفتاة بقسم الطوارئ في المجمع، وعلي الفور تم قبول حالتها الصحية بشكل عاجل؛ حيث خضعت للفحص السريري وعمل الفحوصات الطبية اللازمة كافة من التحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، كما ذكرت أن المريضة فور وصولها لمنطقة الفرز الطبي للحالات في قسم الطوارئ أفادت بأنها أجرت فحوصات إشعاعية تلفزيونية في إحدى العيادات الخاصة التي أظهرت وجود كتلة ضخمة في منطقة البطن والحوض دون إجراء أي تدخل جراحي وعلاجي، نظراً لخطورة حالتها وصعوبتها.

وبعد استكمال الفحوصات الطبية كافة التي بيّنت نتائجها وجود ورم ضخم في منطقة الحوض ناشئ من الرحم مع الاشتباه في وجود خلايا سرطانية، الأمر الذي استدعى تحضير المريضة لنقلها إلى قسم العمليات؛ حيث تقرّر التدخل الجراحي العاجل لإجراء عملية مستعجلة دقيقة بمشاركة الدكتور حمزة عجاج استشاري أمراض النساء والولادة استغرقت ساعتين، جرى فيها استئصال كامل الورم بشكل دقيق جداً مع المحافظة على الرحم والمبايض، كللت بالنجاح بفضل الله، دون حدوث أي مضاعفات للمريضة.

بعدها مكثت المريضة عدة أيام بأجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية إلى أن استقرت حالتها وتمت كتابة إذن الخروج الطبيعي لها وهي بصحة جيدة لتتم متابعة مراحل علاجها في العيادات الخارجية، وقد بينت نتائج الفحوصات المخبرية لأنسجة الورم خلوه من الخلايا السرطانية، وأنه ورم ليفي حميد، ولله الحمد.

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