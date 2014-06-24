وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم, تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.

أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل إرهابي يعكس إصرارها على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-23 أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل إرهابي يعكس إصرارها على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم, تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 11:14 PM

اخر تعديل 24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 12:32 PM

البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مسيرة تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية أكدت دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها





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أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرات مسيرة (مفخخة) تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل إرهابي يعكس إصرارها على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم, تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها.