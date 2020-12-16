يُشار إلى أن عديداً من شركات الطيران العالمية تمنع كلياً حمل أو شحن العسل على رحلاتها، في حين تسمح بعض الشركات بشحن أحجام محددة لا تتجاوز 100 من عبوات العسل.

وقالت الخطوط السعودية عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "يمنع حمل أو شحن العسل كلياً ضمن الأمتعة المعاينة أو الأمتعة المحمولة داخل المقصورة على متن رحلات الخطوط السعودية".

أكدت الخطوط السعودية أنه يمنع كلياً حمل أو شحن العسل على متن رحلاتها.

"الخطوط السعودية": حمل أو شحن "العسل" ممنوع على رحلاتنا خالد علي سبق 2020-12-16 أكدت الخطوط السعودية أنه يمنع كلياً حمل أو شحن العسل على متن رحلاتها. وقالت الخطوط السعودية عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "يمنع حمل أو شحن العسل كلياً ضمن الأمتعة المعاينة أو الأمتعة المحمولة داخل المقصورة على متن رحلات الخطوط السعودية". يُشار إلى أن عديداً من شركات الطيران العالمية تمنع كلياً حمل أو شحن العسل على رحلاتها، في حين تسمح بعض الشركات بشحن أحجام محددة لا تتجاوز 100 من عبوات العسل.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442 11:38 AM

"الخطوط السعودية": حمل أو شحن "العسل" ممنوع على رحلاتنا على خطى كثير من شركات الطيران العالمية





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أكدت الخطوط السعودية أنه يمنع كلياً حمل أو شحن العسل على متن رحلاتها.

وقالت الخطوط السعودية عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "يمنع حمل أو شحن العسل كلياً ضمن الأمتعة المعاينة أو الأمتعة المحمولة داخل المقصورة على متن رحلات الخطوط السعودية".

يُشار إلى أن عديداً من شركات الطيران العالمية تمنع كلياً حمل أو شحن العسل على رحلاتها، في حين تسمح بعض الشركات بشحن أحجام محددة لا تتجاوز 100 من عبوات العسل.