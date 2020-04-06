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كوريا الجنوبية تعلن للمرة الأولى حالات إصابة بكورونا تقل عن 50 حالة

منذ ذروة تفشي الفيروس في 29 فبراير الماضي

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن كوريا الجنوبية أعلنت اليوم حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، تقل عن 50 حالة؛ وذلك لأول مرة منذ ذروة تفشي الفيروس في 29 فبراير الماضي.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض، 47 حالة إصابة جديدة؛ ليصل مجمل عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى 10284 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات؛ ليصبح الإجمالي 186 حالة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تعلن للمرة الأولى حالات إصابة بكورونا تقل عن 50 حالة
سبق

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن كوريا الجنوبية أعلنت اليوم حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، تقل عن 50 حالة؛ وذلك لأول مرة منذ ذروة تفشي الفيروس في 29 فبراير الماضي.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض، 47 حالة إصابة جديدة؛ ليصل مجمل عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى 10284 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات؛ ليصبح الإجمالي 186 حالة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:26 AM

كوريا الجنوبية تعلن للمرة الأولى حالات إصابة بكورونا تقل عن 50 حالة

منذ ذروة تفشي الفيروس في 29 فبراير الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن كوريا الجنوبية أعلنت اليوم حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، تقل عن 50 حالة؛ وذلك لأول مرة منذ ذروة تفشي الفيروس في 29 فبراير الماضي.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض، 47 حالة إصابة جديدة؛ ليصل مجمل عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى 10284 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات؛ ليصبح الإجمالي 186 حالة.

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