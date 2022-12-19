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"بلدية ينبع" تصادر عددًا من العربات المخالفة على كورنيش المحافظة

ردت على سؤال مواطن بأنها باشرت الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة

أكدت بلدية محافظة ينبع أنها صادرت عددًا من العربات في كورنيش المحافظة، لعدم وجود تصاريح مزاولة النشاط.

وتفصيلاً، جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن بعث به إلى مسؤولي بلدية محافظة ينبع عبر "تويتر" قال فيه :"‏إلى متى هذه العربات في الكورنيش من دون تصريح مزاولة نشاط تجاري من دون سجل تجاري في حالة حدوث حادثة من دون معدات سلامة سرعات عالية والمستخدمون أطفالنا".

وردت البلدية بقولها: "‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎أهلاً بك أخي الكريم باشرت الفرق الرقابية المختصة الموقع، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كما تم مصادرتها وشكرًا لتواصلك".

بلدية ينبع كورنيش ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية ينبع" تصادر عددًا من العربات المخالفة على كورنيش المحافظة
سبق

أكدت بلدية محافظة ينبع أنها صادرت عددًا من العربات في كورنيش المحافظة، لعدم وجود تصاريح مزاولة النشاط.

وتفصيلاً، جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن بعث به إلى مسؤولي بلدية محافظة ينبع عبر "تويتر" قال فيه :"‏إلى متى هذه العربات في الكورنيش من دون تصريح مزاولة نشاط تجاري من دون سجل تجاري في حالة حدوث حادثة من دون معدات سلامة سرعات عالية والمستخدمون أطفالنا".

وردت البلدية بقولها: "‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎أهلاً بك أخي الكريم باشرت الفرق الرقابية المختصة الموقع، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كما تم مصادرتها وشكرًا لتواصلك".

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
11:01 PM

"بلدية ينبع" تصادر عددًا من العربات المخالفة على كورنيش المحافظة

ردت على سؤال مواطن بأنها باشرت الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
572

أكدت بلدية محافظة ينبع أنها صادرت عددًا من العربات في كورنيش المحافظة، لعدم وجود تصاريح مزاولة النشاط.

وتفصيلاً، جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن بعث به إلى مسؤولي بلدية محافظة ينبع عبر "تويتر" قال فيه :"‏إلى متى هذه العربات في الكورنيش من دون تصريح مزاولة نشاط تجاري من دون سجل تجاري في حالة حدوث حادثة من دون معدات سلامة سرعات عالية والمستخدمون أطفالنا".

وردت البلدية بقولها: "‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎أهلاً بك أخي الكريم باشرت الفرق الرقابية المختصة الموقع، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كما تم مصادرتها وشكرًا لتواصلك".

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