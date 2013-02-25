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"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير الدفاع البريطاني التعاون الدفاعي

تناولا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين

أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا, بوزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس.

و‏‎جرى خلال الاتصال، بحث التعاون الدفاعي في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمميزة بين البلدين الصديقين، والتشديد على ما يبذله البلدان لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير الدفاع البريطاني التعاون الدفاعي
سبق

أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا, بوزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس.

و‏‎جرى خلال الاتصال، بحث التعاون الدفاعي في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمميزة بين البلدين الصديقين، والتشديد على ما يبذله البلدان لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
01:07 AM

"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير الدفاع البريطاني التعاون الدفاعي

تناولا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا, بوزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس.

و‏‎جرى خلال الاتصال، بحث التعاون الدفاعي في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمميزة بين البلدين الصديقين، والتشديد على ما يبذله البلدان لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

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