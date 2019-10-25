ناوَرَ ليُغادر فسقط.. ضبطُ يمنيّ بالدواسر قَتَل قريبه داخل غرفته بمزرعة كفيله

مصادر لـ"سبق": خلافات مالية وراء الجريمة.. اعترف وجرى إحالته إلى النيابة

علمت "سبق"، أن الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، تمكّنت اليوم من القبض على متهم من الجنسية اليمنية، أقدم على قتل قريبه داخل غرفته بمزرعة كفيله، ثم لاذ بالفرار لمكان غير معلوم.

‫وفي التفاصيل، أكدت مصادر أمنية أن شرطة محافظة وادي الدوسر، نجحت -بتوفيق من الله- في أقل من 72 ساعة، من ضبط قاتل قريبه بسبب خلافات بينهما في بلادهما، وهو يمني الجنسية مقيم في البلاد بطريقة غير نظامية.

‫وكشفت المصادر، أن هذا الإنجاز الأمني جاء بعد توفر معلومات لدى شرطة وادي الدواسر عن محاوله المتهم تسليم نفسه لجهة أخرى ليغادر المحافظة كونه "مجهولًا"، وبسؤاله ظهرت عليه علامات الارتباك، وتم استيقافه واعترف بجريمته؛ فتم التحفظ عليه وإحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.