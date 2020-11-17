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إدارة "مرور الباحة" تعلن بيع مركبات محجوزة في مزاد علني

دعت أصحابها للمراجعة لإنهاء أوضاعها

أعلنت إدارة مرور منطقة الباحة إقامة مزاد علني على عدد من المركبات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤٢٤/٠٤/١٦هـ، ودعت الراغبين في حضور المزاد في اليوم ذاته تمام الساعة 9 صباحًا.

وقالت: إن المركبات المحجوزة التي سيُقام عليها المزاد في حجز المرور بحي ثغران، تنطبق عليها المادة 79 من نظام المرور ولائحته التنفيذية.

وناشدت مَن يقف عليه مزاد الشراء باستلام المركبة وإخلائها من الموقع في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الشراء.

كما جددت إدارة مرور الباحة دعوة أصحاب المركبات المحجوزة بضرورة مراجعتها لإنهاء أوضاع مركباتهم قبل انطلاق المزاد.

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إدارة "مرور الباحة" تعلن بيع مركبات محجوزة في مزاد علني
سبق

أعلنت إدارة مرور منطقة الباحة إقامة مزاد علني على عدد من المركبات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤٢٤/٠٤/١٦هـ، ودعت الراغبين في حضور المزاد في اليوم ذاته تمام الساعة 9 صباحًا.

وقالت: إن المركبات المحجوزة التي سيُقام عليها المزاد في حجز المرور بحي ثغران، تنطبق عليها المادة 79 من نظام المرور ولائحته التنفيذية.

وناشدت مَن يقف عليه مزاد الشراء باستلام المركبة وإخلائها من الموقع في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الشراء.

كما جددت إدارة مرور الباحة دعوة أصحاب المركبات المحجوزة بضرورة مراجعتها لإنهاء أوضاع مركباتهم قبل انطلاق المزاد.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
08:06 PM

إدارة "مرور الباحة" تعلن بيع مركبات محجوزة في مزاد علني

دعت أصحابها للمراجعة لإنهاء أوضاعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أعلنت إدارة مرور منطقة الباحة إقامة مزاد علني على عدد من المركبات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤٢٤/٠٤/١٦هـ، ودعت الراغبين في حضور المزاد في اليوم ذاته تمام الساعة 9 صباحًا.

وقالت: إن المركبات المحجوزة التي سيُقام عليها المزاد في حجز المرور بحي ثغران، تنطبق عليها المادة 79 من نظام المرور ولائحته التنفيذية.

وناشدت مَن يقف عليه مزاد الشراء باستلام المركبة وإخلائها من الموقع في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الشراء.

كما جددت إدارة مرور الباحة دعوة أصحاب المركبات المحجوزة بضرورة مراجعتها لإنهاء أوضاع مركباتهم قبل انطلاق المزاد.

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