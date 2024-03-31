بالصور.. هكذا تم الاستفادة من الزهور المستخدمة بمهرجان مكة الأول

في مواقع مختلفة عدة في العاصمة المقدسة من مماشٍ وميادين

بدأت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في إدارةالحدائق- في زراعة الزهور المستخدمة ضمن مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة في مواقع عدة في العاصمة المقدسة من مماشٍ وميادين، وغيرها من الأماكن العامة.

وتفصيلاً، استخدمت إدارة الحدائق التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الزهور المستخدمة ضمن مهرجان الزهور الأول بمكة في ميدان زمزم، وممشى النسيم، وميادين مكة المكرمة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد نظمت مهرجان الزهور الأول بمكة المكرمة بمشعر مزدلفة لمدة خمسة أيام من الثاني عشر من شهر رجب الحالي حتى السادس عشر من الشهر نفسه، واحتوى على مليون زهرة متنوعة في تشكيل سجادة ذات طابع إسلامي بطول 185 مترًا، وعرض 45 مترًا، ضمت أنواع عدة من الزهور، هي: (أراولا بيضاء وبنفسجية، وزينيا صفراء، وسلوزيا حمراء، وبيتونيا بألوانمتعددة، وبفتة بألوان متعددة، وأمارنتاس حمراء).