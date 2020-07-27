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شاهد.. العثور على جثتَي رجل وطفلة في اجتراف سيل لمركبة تقل أشخاصاً بعسير

بلاغ تحركت إثره فرق "المدني" وباشرته مساءً وتواصل البحث صباحاً وفق الخطط

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً في الساعة (١٨:٠٩) من مساء أمس الأحد ١٤٤١/١٢/٠٥هـ، عن اجتراف مركبة من نوع هايلوكس بها أشخاص بسيل في وادي عبلا بمركز مربة.

وأضاف: "على الفور تم تحريك الفرق للموقع مع طلب الدعم اللازم من فرق إضافية، وكذلك دعم الموقف بفرق المتطوعين، وعند الوصول وجد أن الحالة عبارة عن اجتراف السيل مركبة من نوع تويوتا هايلوكس في وادي (عبلا بصدر وايله)؛ حيث تم البدء بعمليات البحث وتمشيط الوادي بعد انخفاض منسوب مياه السيل بالتعاون مع المواطنين وبمشاركة مجموعة من الفرق التطوعية (غوث وساعد ونجوم التطوع ونشامى)، وعُثِر على جثمانَي رجل وطفلة لم يتم التعرف على هويتهما وجرى تسليم الجثتيْن للشرطة وإيقاف عمليات البحث في الساعة (٢٣:٢٠) وذلك لاستمرار الحالة المطرية وتحسباً للسيول المنقولة، وسوف تُستأنف عمليات البحث صباح اليوم -بمشيئة الله- وفقاً للخطط المعدة مسبقاً".

وجدّد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية، متمنياً السلامة للجميع.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. العثور على جثتَي رجل وطفلة في اجتراف سيل لمركبة تقل أشخاصاً بعسير
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً في الساعة (١٨:٠٩) من مساء أمس الأحد ١٤٤١/١٢/٠٥هـ، عن اجتراف مركبة من نوع هايلوكس بها أشخاص بسيل في وادي عبلا بمركز مربة.

وأضاف: "على الفور تم تحريك الفرق للموقع مع طلب الدعم اللازم من فرق إضافية، وكذلك دعم الموقف بفرق المتطوعين، وعند الوصول وجد أن الحالة عبارة عن اجتراف السيل مركبة من نوع تويوتا هايلوكس في وادي (عبلا بصدر وايله)؛ حيث تم البدء بعمليات البحث وتمشيط الوادي بعد انخفاض منسوب مياه السيل بالتعاون مع المواطنين وبمشاركة مجموعة من الفرق التطوعية (غوث وساعد ونجوم التطوع ونشامى)، وعُثِر على جثمانَي رجل وطفلة لم يتم التعرف على هويتهما وجرى تسليم الجثتيْن للشرطة وإيقاف عمليات البحث في الساعة (٢٣:٢٠) وذلك لاستمرار الحالة المطرية وتحسباً للسيول المنقولة، وسوف تُستأنف عمليات البحث صباح اليوم -بمشيئة الله- وفقاً للخطط المعدة مسبقاً".

وجدّد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية، متمنياً السلامة للجميع.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:39 AM

شاهد.. العثور على جثتَي رجل وطفلة في اجتراف سيل لمركبة تقل أشخاصاً بعسير

بلاغ تحركت إثره فرق "المدني" وباشرته مساءً وتواصل البحث صباحاً وفق الخطط

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رائد القرفي - أبها
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2,595

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً في الساعة (١٨:٠٩) من مساء أمس الأحد ١٤٤١/١٢/٠٥هـ، عن اجتراف مركبة من نوع هايلوكس بها أشخاص بسيل في وادي عبلا بمركز مربة.

وأضاف: "على الفور تم تحريك الفرق للموقع مع طلب الدعم اللازم من فرق إضافية، وكذلك دعم الموقف بفرق المتطوعين، وعند الوصول وجد أن الحالة عبارة عن اجتراف السيل مركبة من نوع تويوتا هايلوكس في وادي (عبلا بصدر وايله)؛ حيث تم البدء بعمليات البحث وتمشيط الوادي بعد انخفاض منسوب مياه السيل بالتعاون مع المواطنين وبمشاركة مجموعة من الفرق التطوعية (غوث وساعد ونجوم التطوع ونشامى)، وعُثِر على جثمانَي رجل وطفلة لم يتم التعرف على هويتهما وجرى تسليم الجثتيْن للشرطة وإيقاف عمليات البحث في الساعة (٢٣:٢٠) وذلك لاستمرار الحالة المطرية وتحسباً للسيول المنقولة، وسوف تُستأنف عمليات البحث صباح اليوم -بمشيئة الله- وفقاً للخطط المعدة مسبقاً".

وجدّد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، التحذير من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية، متمنياً السلامة للجميع.

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