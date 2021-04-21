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تستمر عدة أيام.. "الحصيني" يبشّر بحالة ربيعية ممطرة على هذه المناطق

قال: تبدأ اليوم ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة إلى متوسطة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ حالة ربيعية ممطرة اليوم.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه من المتوقع حالة ربيعة ممطرة اليوم، وتستمر عدة أيام، ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف الحصيني؛ أنه متوقع أن يكون نطاق الحالة الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم وأقصى غرب منطقة الرياض.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)؛ قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تستمر عدة أيام.. "الحصيني" يبشّر بحالة ربيعية ممطرة على هذه المناطق
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ حالة ربيعية ممطرة اليوم.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه من المتوقع حالة ربيعة ممطرة اليوم، وتستمر عدة أيام، ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف الحصيني؛ أنه متوقع أن يكون نطاق الحالة الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم وأقصى غرب منطقة الرياض.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)؛ قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
11:17 AM

تستمر عدة أيام.. "الحصيني" يبشّر بحالة ربيعية ممطرة على هذه المناطق

قال: تبدأ اليوم ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة إلى متوسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ حالة ربيعية ممطرة اليوم.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه من المتوقع حالة ربيعة ممطرة اليوم، وتستمر عدة أيام، ويمكن تصنيفها من ناحية القوة أنها من خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف الحصيني؛ أنه متوقع أن يكون نطاق الحالة الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم وأقصى غرب منطقة الرياض.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة؛ تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)؛ قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.

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