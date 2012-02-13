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42 شركة سعودية تشارك في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2022" بدبي

لتحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية

يشارك "صُنع في السعودية"، إحدى مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية، بحضور 42 شركة ومؤسسة سعودية، ضمن فعاليات معرض الخليج للأغذية "جلفود 2022"، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13- 17 فبراير 2022م، ويُعدُّ أحد أكبر المعارض الدولية المخصصة في صناعة الغذاء واستكشاف آفاق النمو في هذا المجال.

وتأتي مشاركة "صُنع في السعودية" في هذا الحدث العالمي المهم بهدف تحفيز الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتنمية وتعزيز صادرات السعودية إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير فرص واعدة للشركات، وتوسيع نطاق أعمالها، والترويج لمنتجاتها محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

من جهته، أكد نائب الأمين العام لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في هيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس عبدالرحمن العثمان، أن المنتجات الغذائية في السعودية من أكثر القطاعات الصناعية؛ إذ شهدت صادرات السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في قطاع الأغذية؛ إذ بلغت نسبة حجم الصادرات من القطاع 10 %، أي بما يقدر بـ 10.9 مليار ريال، من الربع الأول حتى الربع الثالث من عام 2021. منوهًا بخدمة "المشاركة في المعارض الدولية"، إحدى أهم الخدمات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية، وتساهم في تعزيز الصادرات من خلال الترويج للمنشأة ومنتجاتها أمام آلاف الزوار من مختلف دول العالم.

الصادرات السعودية هيئة تنمية الصادرات السعودية صنع في السعودية معرض الخليج للأغذية جلفود 2022

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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42 شركة سعودية تشارك في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2022" بدبي
سبق

يشارك "صُنع في السعودية"، إحدى مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية، بحضور 42 شركة ومؤسسة سعودية، ضمن فعاليات معرض الخليج للأغذية "جلفود 2022"، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13- 17 فبراير 2022م، ويُعدُّ أحد أكبر المعارض الدولية المخصصة في صناعة الغذاء واستكشاف آفاق النمو في هذا المجال.

وتأتي مشاركة "صُنع في السعودية" في هذا الحدث العالمي المهم بهدف تحفيز الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتنمية وتعزيز صادرات السعودية إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير فرص واعدة للشركات، وتوسيع نطاق أعمالها، والترويج لمنتجاتها محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

من جهته، أكد نائب الأمين العام لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في هيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس عبدالرحمن العثمان، أن المنتجات الغذائية في السعودية من أكثر القطاعات الصناعية؛ إذ شهدت صادرات السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في قطاع الأغذية؛ إذ بلغت نسبة حجم الصادرات من القطاع 10 %، أي بما يقدر بـ 10.9 مليار ريال، من الربع الأول حتى الربع الثالث من عام 2021. منوهًا بخدمة "المشاركة في المعارض الدولية"، إحدى أهم الخدمات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية، وتساهم في تعزيز الصادرات من خلال الترويج للمنشأة ومنتجاتها أمام آلاف الزوار من مختلف دول العالم.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
01:35 AM

42 شركة سعودية تشارك في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2022" بدبي

لتحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يشارك "صُنع في السعودية"، إحدى مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية، بحضور 42 شركة ومؤسسة سعودية، ضمن فعاليات معرض الخليج للأغذية "جلفود 2022"، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13- 17 فبراير 2022م، ويُعدُّ أحد أكبر المعارض الدولية المخصصة في صناعة الغذاء واستكشاف آفاق النمو في هذا المجال.

وتأتي مشاركة "صُنع في السعودية" في هذا الحدث العالمي المهم بهدف تحفيز الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتنمية وتعزيز صادرات السعودية إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير فرص واعدة للشركات، وتوسيع نطاق أعمالها، والترويج لمنتجاتها محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

من جهته، أكد نائب الأمين العام لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في هيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس عبدالرحمن العثمان، أن المنتجات الغذائية في السعودية من أكثر القطاعات الصناعية؛ إذ شهدت صادرات السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في قطاع الأغذية؛ إذ بلغت نسبة حجم الصادرات من القطاع 10 %، أي بما يقدر بـ 10.9 مليار ريال، من الربع الأول حتى الربع الثالث من عام 2021. منوهًا بخدمة "المشاركة في المعارض الدولية"، إحدى أهم الخدمات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية، وتساهم في تعزيز الصادرات من خلال الترويج للمنشأة ومنتجاتها أمام آلاف الزوار من مختلف دول العالم.

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