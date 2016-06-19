تلقى الزميل أحمد سرور؛ أحد منسوبي القسم الرياضي في صحيفة "سبق" الإلكترونية، شهادة شكر وتقدير من الاتحاد العربي لكرة القدم، نظير التغطية المميزة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2018 - 2019 (البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم) في نسختها الاستثنائية.
شكر وتقدير لـ "سرور" من الاتحاد العربي
تلقى الزميل أحمد سرور؛ أحد منسوبي القسم الرياضي في صحيفة "سبق" الإلكترونية، شهادة شكر وتقدير من الاتحاد العربي لكرة القدم، نظير التغطية المميزة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2018 - 2019 (البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم) في نسختها الاستثنائية.
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شكر وتقدير لـ "سرور" من الاتحاد العربيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-19
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:57 AM
شكر وتقدير لـ "سرور" من الاتحاد العربي
تلقى الزميل أحمد سرور؛ أحد منسوبي القسم الرياضي في صحيفة "سبق" الإلكترونية، شهادة شكر وتقدير من الاتحاد العربي لكرة القدم، نظير التغطية المميزة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2018 - 2019 (البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم) في نسختها الاستثنائية.
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