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شكر وتقدير لـ "سرور" من الاتحاد العربي

تلقى الزميل أحمد سرور؛ أحد منسوبي القسم الرياضي في صحيفة "سبق" الإلكترونية، شهادة شكر وتقدير من الاتحاد العربي لكرة القدم، نظير التغطية المميزة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2018 - 2019 (البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم) في نسختها الاستثنائية.

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شكر وتقدير لـ "سرور" من الاتحاد العربي
سبق

تلقى الزميل أحمد سرور؛ أحد منسوبي القسم الرياضي في صحيفة "سبق" الإلكترونية، شهادة شكر وتقدير من الاتحاد العربي لكرة القدم، نظير التغطية المميزة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2018 - 2019 (البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم) في نسختها الاستثنائية.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:57 AM

شكر وتقدير لـ "سرور" من الاتحاد العربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى الزميل أحمد سرور؛ أحد منسوبي القسم الرياضي في صحيفة "سبق" الإلكترونية، شهادة شكر وتقدير من الاتحاد العربي لكرة القدم، نظير التغطية المميزة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2018 - 2019 (البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم) في نسختها الاستثنائية.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,951
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,777
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,541
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,646

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