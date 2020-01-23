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"المسند": درجات الحرارة في هبوط مستمر حتى الثلاثاء القادم

قال: تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على جازان وعسير اليوم

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن درجات الحرارة تواصل هبوطها المستمر حتى يوم الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من #جازان و#عسير وربما أجزاء محدودة من #الشرقية.

وأضاف: لا تزال درجة الحرارة متأثرة بالكتلة الهوائية قارسة البرودة شمالية المصدر، والهبوط فيها مستمر حتى يوم الثلاثاء.

وتابع: تستمر الرياح الشمالية الغربية الباردة على معظم المناطق، وقد تكون نشطة مثيرة لبعض #الغبار على أجزاء من #الشرقية.

الدكتور عبدالله المسند درجات الحرارة تواصل هبوطها المستمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند": درجات الحرارة في هبوط مستمر حتى الثلاثاء القادم
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن درجات الحرارة تواصل هبوطها المستمر حتى يوم الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من #جازان و#عسير وربما أجزاء محدودة من #الشرقية.

وأضاف: لا تزال درجة الحرارة متأثرة بالكتلة الهوائية قارسة البرودة شمالية المصدر، والهبوط فيها مستمر حتى يوم الثلاثاء.

وتابع: تستمر الرياح الشمالية الغربية الباردة على معظم المناطق، وقد تكون نشطة مثيرة لبعض #الغبار على أجزاء من #الشرقية.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
11:28 AM

"المسند": درجات الحرارة في هبوط مستمر حتى الثلاثاء القادم

قال: تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على جازان وعسير اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن درجات الحرارة تواصل هبوطها المستمر حتى يوم الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من #جازان و#عسير وربما أجزاء محدودة من #الشرقية.

وأضاف: لا تزال درجة الحرارة متأثرة بالكتلة الهوائية قارسة البرودة شمالية المصدر، والهبوط فيها مستمر حتى يوم الثلاثاء.

وتابع: تستمر الرياح الشمالية الغربية الباردة على معظم المناطق، وقد تكون نشطة مثيرة لبعض #الغبار على أجزاء من #الشرقية.

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