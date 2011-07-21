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لقطات من جهود رجال المرور مع انتقال الحجاج من مشعر منى للحرم

انتشار بالطرق والشوارع لتنظيم حركة السير بالعاصمة المقدسة

أظهرت صور رجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم ينتشرون في الطرق والشوارع؛ لتنظيم حركة السير، ومتابعة انتقال ضيوف الرحمن من مشعر منى للحرم المكي الشريف.

ونشر حساب المرور الرسمي صوراً لرجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم يؤدون واجبهم أثناء انتقال ضيوف الرحمن من مشعر منى للحرم المكي الشريف.

ضيوف الرحمن الحج موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لقطات من جهود رجال المرور مع انتقال الحجاج من مشعر منى للحرم
سبق

أظهرت صور رجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم ينتشرون في الطرق والشوارع؛ لتنظيم حركة السير، ومتابعة انتقال ضيوف الرحمن من مشعر منى للحرم المكي الشريف.

ونشر حساب المرور الرسمي صوراً لرجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم يؤدون واجبهم أثناء انتقال ضيوف الرحمن من مشعر منى للحرم المكي الشريف.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
12:27 AM

لقطات من جهود رجال المرور مع انتقال الحجاج من مشعر منى للحرم

انتشار بالطرق والشوارع لتنظيم حركة السير بالعاصمة المقدسة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
1,184

أظهرت صور رجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم ينتشرون في الطرق والشوارع؛ لتنظيم حركة السير، ومتابعة انتقال ضيوف الرحمن من مشعر منى للحرم المكي الشريف.

ونشر حساب المرور الرسمي صوراً لرجال المرور بالعاصمة المقدسة وهم يؤدون واجبهم أثناء انتقال ضيوف الرحمن من مشعر منى للحرم المكي الشريف.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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