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أمير حائل لخادم الحرمين: الفرحة بسلامتكم ارتسمت على أبناء الوطن

هنأ ونائبه الملك بشفائه ومغادرته المستشفى

رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مغادرته -حفظه الله- بالصحة والعافية مستشفى الملك فيصل التخصصي وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية والتي تكللت بحمد الله بالنجاح.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعد: "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة حائل أحر التهاني وأصدق المشاعر بمناسبة خروج مقامكم الكريم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية، والتي تكللت بحمد الله بالنجاح".

وأضاف: "إن الفرحة بسلامتكم قد ارتسمت على محيا الجميع من أبناء الوطن والأمة العربية والإسلامية وقلوبهم وألسنتهم تلهج بالشكر للمولى القدير وتدعوه أن يحفظكم ويسبغ على مقامكم الكريم لباس الصحة والعافية ويديمكم ذخراً للإسلام والمسلمين، والله يحفظكم ويرعاكم".

كما رفع نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة خروجه من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد نجاح العملية الجراحية وتماثله للشفاء.

وقال: "إن فرحة الجميع بسلامة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كبيرة وهم يرون صور مغادرته المستشفى بصحة وعافية في يوم مبارك فكانت فرحة أبناء الأمة الإسلامية مضاعفة بعيد الأضحى المبارك وسلامة قائد الأمة".

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أمير حائل لخادم الحرمين: الفرحة بسلامتكم ارتسمت على أبناء الوطن
سبق

رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مغادرته -حفظه الله- بالصحة والعافية مستشفى الملك فيصل التخصصي وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية والتي تكللت بحمد الله بالنجاح.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعد: "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة حائل أحر التهاني وأصدق المشاعر بمناسبة خروج مقامكم الكريم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية، والتي تكللت بحمد الله بالنجاح".

وأضاف: "إن الفرحة بسلامتكم قد ارتسمت على محيا الجميع من أبناء الوطن والأمة العربية والإسلامية وقلوبهم وألسنتهم تلهج بالشكر للمولى القدير وتدعوه أن يحفظكم ويسبغ على مقامكم الكريم لباس الصحة والعافية ويديمكم ذخراً للإسلام والمسلمين، والله يحفظكم ويرعاكم".

كما رفع نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة خروجه من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد نجاح العملية الجراحية وتماثله للشفاء.

وقال: "إن فرحة الجميع بسلامة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كبيرة وهم يرون صور مغادرته المستشفى بصحة وعافية في يوم مبارك فكانت فرحة أبناء الأمة الإسلامية مضاعفة بعيد الأضحى المبارك وسلامة قائد الأمة".

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
07:33 PM

أمير حائل لخادم الحرمين: الفرحة بسلامتكم ارتسمت على أبناء الوطن

هنأ ونائبه الملك بشفائه ومغادرته المستشفى

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خالد السليمي - حائل
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رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مغادرته -حفظه الله- بالصحة والعافية مستشفى الملك فيصل التخصصي وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية والتي تكللت بحمد الله بالنجاح.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعد: "يسرني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة حائل أحر التهاني وأصدق المشاعر بمناسبة خروج مقامكم الكريم من المستشفى وتماثلكم للشفاء بعد العملية الجراحية، والتي تكللت بحمد الله بالنجاح".

وأضاف: "إن الفرحة بسلامتكم قد ارتسمت على محيا الجميع من أبناء الوطن والأمة العربية والإسلامية وقلوبهم وألسنتهم تلهج بالشكر للمولى القدير وتدعوه أن يحفظكم ويسبغ على مقامكم الكريم لباس الصحة والعافية ويديمكم ذخراً للإسلام والمسلمين، والله يحفظكم ويرعاكم".

كما رفع نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة خروجه من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد نجاح العملية الجراحية وتماثله للشفاء.

وقال: "إن فرحة الجميع بسلامة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- كبيرة وهم يرون صور مغادرته المستشفى بصحة وعافية في يوم مبارك فكانت فرحة أبناء الأمة الإسلامية مضاعفة بعيد الأضحى المبارك وسلامة قائد الأمة".

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