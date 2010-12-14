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"أمير حائل" يُكَرّم "البنك العربي الوطني" لرعايته رالي المنطقة الدولي 2021

أقيمت فعالياته بمشاركة ألمع الأبطال العالميين في الراليات الصحراوية

كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، ورئيس اللجنة العليا لتطوير المنطقة، البنكَ العربي الوطني لرعايته رالي حائل الدولي، الذي أقيمت فعاليات موسمه الحالي خلال الفترة من 6- 11 ديسمبر، بمشاركة ألمع الأبطال العالميين في رياضة الراليات الصحراوية.

وأعرَبَ رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى البنك "محمد بن علي آل شكوان" عقب تسلمه الدرع التكريمي، عن اعتزاز البنك بهذا التكريم، وبما يعكسه من تقدير لدور البنك المجتمعي في دعم مختلف الفعاليات التي تُعنى بترسيخ مكانة المملكة كواجهة عالمية جاذبة للرياضات العالمية، في مقدمتها رياضة الراليات التي باتت تستحوذ على اهتمام واسع، وتسهم في دعم وتحفيز تنمية المجتمعات المحلية وتنشيط آفاقها، من خلال أبعادها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية المتعددة.

وأكد "آل شكوان" أن رعاية البنك العربي الوطني لرالي حائل الدولي، يأتي في إطار التزام البنك بمسؤولياته الاجتماعية، وحرصه على تعزيز تجربة الرالي الذي بات اليوم علامة بارزة ضمن قائمة الراليات الدولية؛ لا سيما بعد اعتماده دوليًّا من قِبَل الاتحاد الدولي للسيارات؛ باعتباره أحد البطولات العالمية، ويحظى باهتمام ومشاركة مميزة من قِبَل أبطال هذه الرياضة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي؛ مما يجعله جديرًا بتقديم كافة أشكال الدعم من قِبَل المؤسسات الوطنية لتعزيز استمراريته.

يشار إلى أن منافسات رالي حائل الدولي استمرت على مدار 4 أيام متتالية؛ حيث شكّلت تحديًا للسائقين وآلياتهم، من خلال مراحل ومسارات الرالي والتضاريس الجغرافية القاسية في منطقة حائل، والتي تصل مسافتها إلى ما يقارب 1200 كلم؛ مما يشكل مضمارًا مميزًا للمنافسة.

ويقام رالي حائل 2021 بتنظيم وتعاون بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارة الرياضة، وتحت رعاية كريمة من الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، أمير حائل، ورئيس اللجنة العليا لتطوير حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، نائب أمير منطقة حائل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير حائل" يُكَرّم "البنك العربي الوطني" لرعايته رالي المنطقة الدولي 2021
سبق

كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، ورئيس اللجنة العليا لتطوير المنطقة، البنكَ العربي الوطني لرعايته رالي حائل الدولي، الذي أقيمت فعاليات موسمه الحالي خلال الفترة من 6- 11 ديسمبر، بمشاركة ألمع الأبطال العالميين في رياضة الراليات الصحراوية.

وأعرَبَ رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى البنك "محمد بن علي آل شكوان" عقب تسلمه الدرع التكريمي، عن اعتزاز البنك بهذا التكريم، وبما يعكسه من تقدير لدور البنك المجتمعي في دعم مختلف الفعاليات التي تُعنى بترسيخ مكانة المملكة كواجهة عالمية جاذبة للرياضات العالمية، في مقدمتها رياضة الراليات التي باتت تستحوذ على اهتمام واسع، وتسهم في دعم وتحفيز تنمية المجتمعات المحلية وتنشيط آفاقها، من خلال أبعادها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية المتعددة.

وأكد "آل شكوان" أن رعاية البنك العربي الوطني لرالي حائل الدولي، يأتي في إطار التزام البنك بمسؤولياته الاجتماعية، وحرصه على تعزيز تجربة الرالي الذي بات اليوم علامة بارزة ضمن قائمة الراليات الدولية؛ لا سيما بعد اعتماده دوليًّا من قِبَل الاتحاد الدولي للسيارات؛ باعتباره أحد البطولات العالمية، ويحظى باهتمام ومشاركة مميزة من قِبَل أبطال هذه الرياضة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي؛ مما يجعله جديرًا بتقديم كافة أشكال الدعم من قِبَل المؤسسات الوطنية لتعزيز استمراريته.

يشار إلى أن منافسات رالي حائل الدولي استمرت على مدار 4 أيام متتالية؛ حيث شكّلت تحديًا للسائقين وآلياتهم، من خلال مراحل ومسارات الرالي والتضاريس الجغرافية القاسية في منطقة حائل، والتي تصل مسافتها إلى ما يقارب 1200 كلم؛ مما يشكل مضمارًا مميزًا للمنافسة.

ويقام رالي حائل 2021 بتنظيم وتعاون بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارة الرياضة، وتحت رعاية كريمة من الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، أمير حائل، ورئيس اللجنة العليا لتطوير حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، نائب أمير منطقة حائل.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
12:26 PM

"أمير حائل" يُكَرّم "البنك العربي الوطني" لرعايته رالي المنطقة الدولي 2021

أقيمت فعالياته بمشاركة ألمع الأبطال العالميين في الراليات الصحراوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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كرّم الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير منطقة حائل، ورئيس اللجنة العليا لتطوير المنطقة، البنكَ العربي الوطني لرعايته رالي حائل الدولي، الذي أقيمت فعاليات موسمه الحالي خلال الفترة من 6- 11 ديسمبر، بمشاركة ألمع الأبطال العالميين في رياضة الراليات الصحراوية.

وأعرَبَ رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لدى البنك "محمد بن علي آل شكوان" عقب تسلمه الدرع التكريمي، عن اعتزاز البنك بهذا التكريم، وبما يعكسه من تقدير لدور البنك المجتمعي في دعم مختلف الفعاليات التي تُعنى بترسيخ مكانة المملكة كواجهة عالمية جاذبة للرياضات العالمية، في مقدمتها رياضة الراليات التي باتت تستحوذ على اهتمام واسع، وتسهم في دعم وتحفيز تنمية المجتمعات المحلية وتنشيط آفاقها، من خلال أبعادها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية المتعددة.

وأكد "آل شكوان" أن رعاية البنك العربي الوطني لرالي حائل الدولي، يأتي في إطار التزام البنك بمسؤولياته الاجتماعية، وحرصه على تعزيز تجربة الرالي الذي بات اليوم علامة بارزة ضمن قائمة الراليات الدولية؛ لا سيما بعد اعتماده دوليًّا من قِبَل الاتحاد الدولي للسيارات؛ باعتباره أحد البطولات العالمية، ويحظى باهتمام ومشاركة مميزة من قِبَل أبطال هذه الرياضة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي؛ مما يجعله جديرًا بتقديم كافة أشكال الدعم من قِبَل المؤسسات الوطنية لتعزيز استمراريته.

يشار إلى أن منافسات رالي حائل الدولي استمرت على مدار 4 أيام متتالية؛ حيث شكّلت تحديًا للسائقين وآلياتهم، من خلال مراحل ومسارات الرالي والتضاريس الجغرافية القاسية في منطقة حائل، والتي تصل مسافتها إلى ما يقارب 1200 كلم؛ مما يشكل مضمارًا مميزًا للمنافسة.

ويقام رالي حائل 2021 بتنظيم وتعاون بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارة الرياضة، وتحت رعاية كريمة من الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، أمير حائل، ورئيس اللجنة العليا لتطوير حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، نائب أمير منطقة حائل.

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