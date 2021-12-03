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اليوم.. ثلاث مباريات في الجولة الرابعة لدوري المناطق لكرة القدم للسيدات.. تعرف عليها

تقام، مساء اليوم، ثلاث مباريات من الجولة الرابعة لدوري المناطق لكرة القدم للسيدات للمنطقة الوسطى، حيث ستقام جميعها على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض.

في المباراة الأولى يواجه فريق الهمة نظيره فريق التحدي، فيما يلاقي اتحاد الرياض فريق اليمامة، وتختتم مباريات الجولة الرابعة للمنطقة الوسطى بمواجهة فريق السهام الزرقاء مع فريق سما.

يشار إلى أن فريق اليمامة يتصدّر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، يليه فريق التحدي بـ6 نقاط بالمركز الثاني، فيما يحل اتحاد الرياض بالمركز الثالث بـ4 نقاط.

الجدير بالذكر أن دوري المناطق لكرة القدم للسيدات انطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً، حيث يقام على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) بتواجد 4 فرق من كل منطقة (باستثناء جدة 6 فرق) للعب بنظام الدوري من دورين على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اليوم.. ثلاث مباريات في الجولة الرابعة لدوري المناطق لكرة القدم للسيدات.. تعرف عليها
سبق

تقام، مساء اليوم، ثلاث مباريات من الجولة الرابعة لدوري المناطق لكرة القدم للسيدات للمنطقة الوسطى، حيث ستقام جميعها على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض.

في المباراة الأولى يواجه فريق الهمة نظيره فريق التحدي، فيما يلاقي اتحاد الرياض فريق اليمامة، وتختتم مباريات الجولة الرابعة للمنطقة الوسطى بمواجهة فريق السهام الزرقاء مع فريق سما.

يشار إلى أن فريق اليمامة يتصدّر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، يليه فريق التحدي بـ6 نقاط بالمركز الثاني، فيما يحل اتحاد الرياض بالمركز الثالث بـ4 نقاط.

الجدير بالذكر أن دوري المناطق لكرة القدم للسيدات انطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً، حيث يقام على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) بتواجد 4 فرق من كل منطقة (باستثناء جدة 6 فرق) للعب بنظام الدوري من دورين على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
03:31 PM

اليوم.. ثلاث مباريات في الجولة الرابعة لدوري المناطق لكرة القدم للسيدات.. تعرف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقام، مساء اليوم، ثلاث مباريات من الجولة الرابعة لدوري المناطق لكرة القدم للسيدات للمنطقة الوسطى، حيث ستقام جميعها على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض.

في المباراة الأولى يواجه فريق الهمة نظيره فريق التحدي، فيما يلاقي اتحاد الرياض فريق اليمامة، وتختتم مباريات الجولة الرابعة للمنطقة الوسطى بمواجهة فريق السهام الزرقاء مع فريق سما.

يشار إلى أن فريق اليمامة يتصدّر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، يليه فريق التحدي بـ6 نقاط بالمركز الثاني، فيما يحل اتحاد الرياض بالمركز الثالث بـ4 نقاط.

الجدير بالذكر أن دوري المناطق لكرة القدم للسيدات انطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بمشاركة 14 فريقاً، حيث يقام على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض، جدة، الدمام) بتواجد 4 فرق من كل منطقة (باستثناء جدة 6 فرق) للعب بنظام الدوري من دورين على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

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