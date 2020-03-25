النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إسرائيل تسجّل خامس وفاة بكورونا و374 إصابة في يوم واحد

إجمالي عدد الحالات المصابة ارتفع إلى 2030.. "37" حالتهم خطرة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وفاة مُسِنّ (76 عامًا)، جراء إصابته بفيروس كورنا، ووفاة شخص آخر؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص.

وقالت الصحة الإسرائيلية، في بيانها: سجلت 2030 إصابة حتى الآن؛ مشيرة إلى أنها سجلت 374 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ علمًا بأن 37 مصابًا بالفيروس وُصفت حالتهم بالخطيرة؛ بينما الغالبية إصابتهم بين الطفيفة والمتوسطة؛ فيما يتواجد أكثر من 80 ألف مواطن في الحجر الصحي المنزلي؛ وذلك حسب ما نقلته "سبوتنيك" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

فيروس كورونا الجديد إسرائيل

الرئيسية/ محطات

اعلان
إسرائيل تسجّل خامس وفاة بكورونا و374 إصابة في يوم واحد
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وفاة مُسِنّ (76 عامًا)، جراء إصابته بفيروس كورنا، ووفاة شخص آخر؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص.

وقالت الصحة الإسرائيلية، في بيانها: سجلت 2030 إصابة حتى الآن؛ مشيرة إلى أنها سجلت 374 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ علمًا بأن 37 مصابًا بالفيروس وُصفت حالتهم بالخطيرة؛ بينما الغالبية إصابتهم بين الطفيفة والمتوسطة؛ فيما يتواجد أكثر من 80 ألف مواطن في الحجر الصحي المنزلي؛ وذلك حسب ما نقلته "سبوتنيك" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
11:06 AM

إسرائيل تسجّل خامس وفاة بكورونا و374 إصابة في يوم واحد

إجمالي عدد الحالات المصابة ارتفع إلى 2030.. "37" حالتهم خطرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,813

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وفاة مُسِنّ (76 عامًا)، جراء إصابته بفيروس كورنا، ووفاة شخص آخر؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 أشخاص.

وقالت الصحة الإسرائيلية، في بيانها: سجلت 2030 إصابة حتى الآن؛ مشيرة إلى أنها سجلت 374 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ علمًا بأن 37 مصابًا بالفيروس وُصفت حالتهم بالخطيرة؛ بينما الغالبية إصابتهم بين الطفيفة والمتوسطة؛ فيما يتواجد أكثر من 80 ألف مواطن في الحجر الصحي المنزلي؛ وذلك حسب ما نقلته "سبوتنيك" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,599
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,287
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,089
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,621

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة