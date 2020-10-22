صدر قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة بترقية استثنائياً للمهندس خليل بن إبراهيم الشعبي مدير عام الميزانية حالياً من المرتبة الحادية عشر إلى المرتبة الثالثة عشر تقديراً من سموه للجهود المبذولة والدور الفعاّل الذي قام به خلال السنوات الماضية.
بقرار استثنائي.. "الشعبي" للمرتبة الـ13 بوزارة الرياضة
صدر قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة بترقية استثنائياً للمهندس خليل بن إبراهيم الشعبي مدير عام الميزانية حالياً من المرتبة الحادية عشر إلى المرتبة الثالثة عشر تقديراً من سموه للجهود المبذولة والدور الفعاّل الذي قام به خلال السنوات الماضية.
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بقرار استثنائي.. "الشعبي" للمرتبة الـ13 بوزارة الرياضةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-22
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
11:54 PM
بقرار استثنائي.. "الشعبي" للمرتبة الـ13 بوزارة الرياضة
صدر قرار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة بترقية استثنائياً للمهندس خليل بن إبراهيم الشعبي مدير عام الميزانية حالياً من المرتبة الحادية عشر إلى المرتبة الثالثة عشر تقديراً من سموه للجهود المبذولة والدور الفعاّل الذي قام به خلال السنوات الماضية.
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