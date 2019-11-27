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دهَس ضحيته وهرب.. ثم سقط في قبضة العدالة بعد 43 عامًا

الطائف.. السبعيني المتهم سيحال للمحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات

ضبطت إدارة مرور بمحافظة الطائف، مواطنًا سبعينيًّا، كان قد ارتكب حادث دهس قبل 43 عامًا، راح ضحيته مواطن، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار في ذلك الوقت.

وقالت مصادر لـ"سبق": ارتكب مواطن حادثَ دهس بحق مواطن آخر في عام 1398هـ، وتَسبب في وفاته، ثم هرب من موقع الحادث، الذي حُدد وقتها بعد إشارة الحدائق في الطائف، باتجاه الجنوب.

وأضافت: ظل الجاني مختفيًا منذ ذلك الحين دون أن يظهر أو يسلم نفسه، وتابع ورثة المتوفى وذووه القضية، وظلوا يترددون على إدارة المرور طوال السنوات الـ43 الماضية دون يأس، وكان لديهم إيمان بإرادة الله وقوته، وأن الدم لن يضيع أبدًا.

وتلقى ورثة المتوفى بحادث الدهس، اتصالًا ليلة البارح من إدارة المرور، يفيد بسقوط مرتكب حادث الدهس الذي يبلغ من العمر حاليًا 75 عامًا في قبضة رجال المرور، بعد أن توفرت لديهم بعض المعلومات، وتمكنوا من الوصول له وضبطه، واعترف بارتكاب الحادث الهروبه.

وكان مدير إدارة مرور الطائف العقيد علي بن فيحان الشيباني، قد وجّه بضبط مرتكب حادث الدهس بمتابعة من مدير شعبة الحوادث العقيد عبدالله الزهراني، وتشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومات، وتَقرر توقيف الشخص السبعيني نظامًا.

ومن المنتظر أن يُحال مرتكب حادث الدهس للمحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات بحقه والحكم عليه.

حادث دهس الطائف مرور الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دهَس ضحيته وهرب.. ثم سقط في قبضة العدالة بعد 43 عامًا
سبق

ضبطت إدارة مرور بمحافظة الطائف، مواطنًا سبعينيًّا، كان قد ارتكب حادث دهس قبل 43 عامًا، راح ضحيته مواطن، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار في ذلك الوقت.

وقالت مصادر لـ"سبق": ارتكب مواطن حادثَ دهس بحق مواطن آخر في عام 1398هـ، وتَسبب في وفاته، ثم هرب من موقع الحادث، الذي حُدد وقتها بعد إشارة الحدائق في الطائف، باتجاه الجنوب.

وأضافت: ظل الجاني مختفيًا منذ ذلك الحين دون أن يظهر أو يسلم نفسه، وتابع ورثة المتوفى وذووه القضية، وظلوا يترددون على إدارة المرور طوال السنوات الـ43 الماضية دون يأس، وكان لديهم إيمان بإرادة الله وقوته، وأن الدم لن يضيع أبدًا.

وتلقى ورثة المتوفى بحادث الدهس، اتصالًا ليلة البارح من إدارة المرور، يفيد بسقوط مرتكب حادث الدهس الذي يبلغ من العمر حاليًا 75 عامًا في قبضة رجال المرور، بعد أن توفرت لديهم بعض المعلومات، وتمكنوا من الوصول له وضبطه، واعترف بارتكاب الحادث الهروبه.

وكان مدير إدارة مرور الطائف العقيد علي بن فيحان الشيباني، قد وجّه بضبط مرتكب حادث الدهس بمتابعة من مدير شعبة الحوادث العقيد عبدالله الزهراني، وتشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومات، وتَقرر توقيف الشخص السبعيني نظامًا.

ومن المنتظر أن يُحال مرتكب حادث الدهس للمحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات بحقه والحكم عليه.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
01:36 PM

دهَس ضحيته وهرب.. ثم سقط في قبضة العدالة بعد 43 عامًا

الطائف.. السبعيني المتهم سيحال للمحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات

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فهد العتيبي - الطائف
34
51,328

ضبطت إدارة مرور بمحافظة الطائف، مواطنًا سبعينيًّا، كان قد ارتكب حادث دهس قبل 43 عامًا، راح ضحيته مواطن، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار في ذلك الوقت.

وقالت مصادر لـ"سبق": ارتكب مواطن حادثَ دهس بحق مواطن آخر في عام 1398هـ، وتَسبب في وفاته، ثم هرب من موقع الحادث، الذي حُدد وقتها بعد إشارة الحدائق في الطائف، باتجاه الجنوب.

وأضافت: ظل الجاني مختفيًا منذ ذلك الحين دون أن يظهر أو يسلم نفسه، وتابع ورثة المتوفى وذووه القضية، وظلوا يترددون على إدارة المرور طوال السنوات الـ43 الماضية دون يأس، وكان لديهم إيمان بإرادة الله وقوته، وأن الدم لن يضيع أبدًا.

وتلقى ورثة المتوفى بحادث الدهس، اتصالًا ليلة البارح من إدارة المرور، يفيد بسقوط مرتكب حادث الدهس الذي يبلغ من العمر حاليًا 75 عامًا في قبضة رجال المرور، بعد أن توفرت لديهم بعض المعلومات، وتمكنوا من الوصول له وضبطه، واعترف بارتكاب الحادث الهروبه.

وكان مدير إدارة مرور الطائف العقيد علي بن فيحان الشيباني، قد وجّه بضبط مرتكب حادث الدهس بمتابعة من مدير شعبة الحوادث العقيد عبدالله الزهراني، وتشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومات، وتَقرر توقيف الشخص السبعيني نظامًا.

ومن المنتظر أن يُحال مرتكب حادث الدهس للمحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات بحقه والحكم عليه.

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