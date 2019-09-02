أمير تبوك يستقبل مدير "جستر" ويتسلم عضويتها الفخرية

اطلع على دور الجمعية في خدمة ذوي الإعاقة بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، في مكتبه بالإمارة، المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر"، بمنطقة تبوك، شاهر مفلح البلوي، وفريق "جستر" تبوك.

ورحّب الأمير "فهد" بهم، واستمع إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي لفرع "جستر" عن الجمعية وأهدافها وأعمالها والفئات المستهدفة والدور الذي تقوم به في خدمة أبناء المنطقة من ذوي الإعاقة.

وقدم المدير التنفيذي لأمير تبوك، العضوية الفخرية للجمعية، مؤكداً أهمية العمل الإنساني والخيري في المنطقة، والدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية على الجميع.

ونوه بالدعم الكبير الذي تلقاه هذه الجمعيات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد حفظهما الله.

وشكر أمير المنطقة، أعضاء الجمعية على ما يقدمونه من أعمال وخدمات لفئة غالية على الجميع، متمنياً التوفيق والنجاح للجمعية وأعضائها لخدمة المستفيدين منها.

وقدّم "البلوي" شكره للأمير، على قبول العضوية الذي يعبر عن دعم ومساندته للجمعية التي تقدم خدماتها العلمية والبحثية والتوعية والتثقيفية لجميع ذوي الإعاقة في المملكة.