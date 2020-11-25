النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "طيران أديل" تدشن أولى رحلاتها من جدة إلى دبي

بحضور مدير مطار المؤسس وعدد من المسؤولين

دشن "طيران أديل" اليوم أولى رحلاته المباشرة من جدة إلى دبي ليرتفع بذلك إجمالي عدد الرحلات التي تربط المملكة بدولة الإمارات الشقيقة إلى 10 رحلات يومياً، 8 رحلات من وإلى العاصمة الرياض، بإضافة رحلتين جديدتين اعتباراً من 8 ديسمبر المقبل، واثنتان تربطهما مع جدة في الاتجاهين.

وتسير أديل الخط الجديد عبر الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والصالة رقم (1) بمطار دبي الدولي، وذلك على متن أحدث طائراتها الجديدة من طراز(A320neo)، والتي عززت قدرته التنافسية لما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة متقدمة في اقتصاديات التشغيل، حيث إنها تمتاز بهيكل يعد الأوسع ضمن فئتها ومزودة بأحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية، إضافةً إلى مستويات عالية من الراحة خلال الأجواء من خلال تحديث شامل لمقصورة الركاب شملت المقاعد وأنظمة الإضاءة.
ورحب مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور بطيران أديل وبدء تشغيل أولى رحلاتها من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى مطار دبي الدولي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مما يتيح المزيد من الخيارات للمسافرين عبر مطار المؤسس، معرباً عن اهتمامه بالتقدم الذي يشهده طيران أديل باعتباره الناقل الوطني الاقتصادي الأحدث في المملكة.

وقال نور: "يسعدنا التعاون والعمل سوياً في كل ما من شأنه خدمة المسافرين والارتقاء بخدمات النقل الجوي بهدف تحسين تجربة السفر عبر مطار الملك عبد العزيز".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
بالصور.. "طيران أديل" تدشن أولى رحلاتها من جدة إلى دبي
سبق

دشن "طيران أديل" اليوم أولى رحلاته المباشرة من جدة إلى دبي ليرتفع بذلك إجمالي عدد الرحلات التي تربط المملكة بدولة الإمارات الشقيقة إلى 10 رحلات يومياً، 8 رحلات من وإلى العاصمة الرياض، بإضافة رحلتين جديدتين اعتباراً من 8 ديسمبر المقبل، واثنتان تربطهما مع جدة في الاتجاهين.

وتسير أديل الخط الجديد عبر الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والصالة رقم (1) بمطار دبي الدولي، وذلك على متن أحدث طائراتها الجديدة من طراز(A320neo)، والتي عززت قدرته التنافسية لما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة متقدمة في اقتصاديات التشغيل، حيث إنها تمتاز بهيكل يعد الأوسع ضمن فئتها ومزودة بأحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية، إضافةً إلى مستويات عالية من الراحة خلال الأجواء من خلال تحديث شامل لمقصورة الركاب شملت المقاعد وأنظمة الإضاءة.
ورحب مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور بطيران أديل وبدء تشغيل أولى رحلاتها من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى مطار دبي الدولي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مما يتيح المزيد من الخيارات للمسافرين عبر مطار المؤسس، معرباً عن اهتمامه بالتقدم الذي يشهده طيران أديل باعتباره الناقل الوطني الاقتصادي الأحدث في المملكة.

وقال نور: "يسعدنا التعاون والعمل سوياً في كل ما من شأنه خدمة المسافرين والارتقاء بخدمات النقل الجوي بهدف تحسين تجربة السفر عبر مطار الملك عبد العزيز".

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
05:19 PM

بالصور.. "طيران أديل" تدشن أولى رحلاتها من جدة إلى دبي

بحضور مدير مطار المؤسس وعدد من المسؤولين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
190

دشن "طيران أديل" اليوم أولى رحلاته المباشرة من جدة إلى دبي ليرتفع بذلك إجمالي عدد الرحلات التي تربط المملكة بدولة الإمارات الشقيقة إلى 10 رحلات يومياً، 8 رحلات من وإلى العاصمة الرياض، بإضافة رحلتين جديدتين اعتباراً من 8 ديسمبر المقبل، واثنتان تربطهما مع جدة في الاتجاهين.

وتسير أديل الخط الجديد عبر الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والصالة رقم (1) بمطار دبي الدولي، وذلك على متن أحدث طائراتها الجديدة من طراز(A320neo)، والتي عززت قدرته التنافسية لما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة متقدمة في اقتصاديات التشغيل، حيث إنها تمتاز بهيكل يعد الأوسع ضمن فئتها ومزودة بأحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية، إضافةً إلى مستويات عالية من الراحة خلال الأجواء من خلال تحديث شامل لمقصورة الركاب شملت المقاعد وأنظمة الإضاءة.
ورحب مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور بطيران أديل وبدء تشغيل أولى رحلاتها من مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى مطار دبي الدولي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مما يتيح المزيد من الخيارات للمسافرين عبر مطار المؤسس، معرباً عن اهتمامه بالتقدم الذي يشهده طيران أديل باعتباره الناقل الوطني الاقتصادي الأحدث في المملكة.

وقال نور: "يسعدنا التعاون والعمل سوياً في كل ما من شأنه خدمة المسافرين والارتقاء بخدمات النقل الجوي بهدف تحسين تجربة السفر عبر مطار الملك عبد العزيز".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,847
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,356
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,278

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة