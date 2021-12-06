النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فاوتشي: المؤشرات الأولى حول خطورة أوميكرون مشجعة

قال: لا يبدو أنها تنطوي على درجة عالية من الخطورة

قال مستشار البيت الأبيض المعنيّ بالأزمة الصحية الدكتور أنتوني فاوتشي، أمس الأحد: إن المؤشرات الأولى في جنوب إفريقيا فيما يتعلق بخطورة الإصابة بالمتحورة «أوميكرون»، مُشجعة بعض الشيء؛ لكنه أشار إلى أن هذه مجرد بيانات أولية.

وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: من الواضح في جنوب إفريقيا أن أوميكرون تنتشر بسرعة أعلى؛ مشيرًا إلى ارتفاع عدد الإصابات في ذلك البلد.

وأضاف "فاوتشي": لكن حتى الآن، وبرغم أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات مؤكدة؛ لا يبدو أنها تنطوي على درجة عالية من الخطورة.

وأردف: حتى الآن المؤشرات المتعلقة بالخطورة مشجعة بعض الشيء.

لكن خبراء طبيين أشاروا في الأيام الأخيرة، إلى أن التركيبة السكانية لسكان جنوب إفريقيا "شابة"، ورجّحوا أن تسجل حالات إصابة خطرة في الأسابيع المقبلة.

وتُجرى حاليًا دراسات مخبرية لمعرفة ما إذا كانت المتحورة الجديدة التي تحوي طفرات كثيرة تُقلق العلماء، أكثرَ قابلية للانتشار، إضافة إلى مدى مقاومتها للمناعة الناتجة من العدوى الأولى أو اللقاح، وما إذا كان تأثيرها أكثر خطورة.

من جهته، قال رئيس شركة موديرنا ستيفن هوغ في تصريح لتلفزيون «إيه بي سي» الأمريكي: أظن أن هناك احتمالًا مرتفعًا أن نشهد انخفاضًا في فاعلية اللقاحات.

وأضاف: "ما لا أعرفه هو مستوى التراجع"، وتابع متسائلًا: "هل سيكون مثل ما شهدنا مع دلتا التي ظلت اللقاحات فعالة ضدها؟ أم سنشهد انخفاضًا في الفاعلية بنحو 50%؛ مما سيعني أنه يتعين علينا تعديل اللقاحات؟".

وبدأت موديرنا، مثل شركات أدوية أخرى بينها فايزر، العمل بالفعل على تكييف لقاحها إذا لزم الأمر.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فاوتشي: المؤشرات الأولى حول خطورة أوميكرون مشجعة
سبق

قال مستشار البيت الأبيض المعنيّ بالأزمة الصحية الدكتور أنتوني فاوتشي، أمس الأحد: إن المؤشرات الأولى في جنوب إفريقيا فيما يتعلق بخطورة الإصابة بالمتحورة «أوميكرون»، مُشجعة بعض الشيء؛ لكنه أشار إلى أن هذه مجرد بيانات أولية.

وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: من الواضح في جنوب إفريقيا أن أوميكرون تنتشر بسرعة أعلى؛ مشيرًا إلى ارتفاع عدد الإصابات في ذلك البلد.

وأضاف "فاوتشي": لكن حتى الآن، وبرغم أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات مؤكدة؛ لا يبدو أنها تنطوي على درجة عالية من الخطورة.

وأردف: حتى الآن المؤشرات المتعلقة بالخطورة مشجعة بعض الشيء.

لكن خبراء طبيين أشاروا في الأيام الأخيرة، إلى أن التركيبة السكانية لسكان جنوب إفريقيا "شابة"، ورجّحوا أن تسجل حالات إصابة خطرة في الأسابيع المقبلة.

وتُجرى حاليًا دراسات مخبرية لمعرفة ما إذا كانت المتحورة الجديدة التي تحوي طفرات كثيرة تُقلق العلماء، أكثرَ قابلية للانتشار، إضافة إلى مدى مقاومتها للمناعة الناتجة من العدوى الأولى أو اللقاح، وما إذا كان تأثيرها أكثر خطورة.

من جهته، قال رئيس شركة موديرنا ستيفن هوغ في تصريح لتلفزيون «إيه بي سي» الأمريكي: أظن أن هناك احتمالًا مرتفعًا أن نشهد انخفاضًا في فاعلية اللقاحات.

وأضاف: "ما لا أعرفه هو مستوى التراجع"، وتابع متسائلًا: "هل سيكون مثل ما شهدنا مع دلتا التي ظلت اللقاحات فعالة ضدها؟ أم سنشهد انخفاضًا في الفاعلية بنحو 50%؛ مما سيعني أنه يتعين علينا تعديل اللقاحات؟".

وبدأت موديرنا، مثل شركات أدوية أخرى بينها فايزر، العمل بالفعل على تكييف لقاحها إذا لزم الأمر.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:37 AM

فاوتشي: المؤشرات الأولى حول خطورة أوميكرون مشجعة

قال: لا يبدو أنها تنطوي على درجة عالية من الخطورة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,016

قال مستشار البيت الأبيض المعنيّ بالأزمة الصحية الدكتور أنتوني فاوتشي، أمس الأحد: إن المؤشرات الأولى في جنوب إفريقيا فيما يتعلق بخطورة الإصابة بالمتحورة «أوميكرون»، مُشجعة بعض الشيء؛ لكنه أشار إلى أن هذه مجرد بيانات أولية.

وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: من الواضح في جنوب إفريقيا أن أوميكرون تنتشر بسرعة أعلى؛ مشيرًا إلى ارتفاع عدد الإصابات في ذلك البلد.

وأضاف "فاوتشي": لكن حتى الآن، وبرغم أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات مؤكدة؛ لا يبدو أنها تنطوي على درجة عالية من الخطورة.

وأردف: حتى الآن المؤشرات المتعلقة بالخطورة مشجعة بعض الشيء.

لكن خبراء طبيين أشاروا في الأيام الأخيرة، إلى أن التركيبة السكانية لسكان جنوب إفريقيا "شابة"، ورجّحوا أن تسجل حالات إصابة خطرة في الأسابيع المقبلة.

وتُجرى حاليًا دراسات مخبرية لمعرفة ما إذا كانت المتحورة الجديدة التي تحوي طفرات كثيرة تُقلق العلماء، أكثرَ قابلية للانتشار، إضافة إلى مدى مقاومتها للمناعة الناتجة من العدوى الأولى أو اللقاح، وما إذا كان تأثيرها أكثر خطورة.

من جهته، قال رئيس شركة موديرنا ستيفن هوغ في تصريح لتلفزيون «إيه بي سي» الأمريكي: أظن أن هناك احتمالًا مرتفعًا أن نشهد انخفاضًا في فاعلية اللقاحات.

وأضاف: "ما لا أعرفه هو مستوى التراجع"، وتابع متسائلًا: "هل سيكون مثل ما شهدنا مع دلتا التي ظلت اللقاحات فعالة ضدها؟ أم سنشهد انخفاضًا في الفاعلية بنحو 50%؛ مما سيعني أنه يتعين علينا تعديل اللقاحات؟".

وبدأت موديرنا، مثل شركات أدوية أخرى بينها فايزر، العمل بالفعل على تكييف لقاحها إذا لزم الأمر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,218
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,546
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,321
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة