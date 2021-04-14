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"الصنعاوي" مديرًا عامًّا لمكتب نائب أمير جازان

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قرارًا إداريًّا بتكليف وليد بن سلطان الصنعاوي، مديرًا عامًّا لمكتب نائب أمير المنطقة.

وعبّر "الصنعاوي" عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة جازان، ونائبه، على هذه الثقة؛ سائلًا الله -عز وجل- أن تكون له عونًا ودافعًا لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الصنعاوي" مديرًا عامًّا لمكتب نائب أمير جازان
سبق

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قرارًا إداريًّا بتكليف وليد بن سلطان الصنعاوي، مديرًا عامًّا لمكتب نائب أمير المنطقة.

وعبّر "الصنعاوي" عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة جازان، ونائبه، على هذه الثقة؛ سائلًا الله -عز وجل- أن تكون له عونًا ودافعًا لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
07:03 PM

"الصنعاوي" مديرًا عامًّا لمكتب نائب أمير جازان

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فهد كاملي - جازان
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أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قرارًا إداريًّا بتكليف وليد بن سلطان الصنعاوي، مديرًا عامًّا لمكتب نائب أمير المنطقة.

وعبّر "الصنعاوي" عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة جازان، ونائبه، على هذه الثقة؛ سائلًا الله -عز وجل- أن تكون له عونًا ودافعًا لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.

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