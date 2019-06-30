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المملكة تعرب عن استنكارها الشديد لما تعرّضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين

رحبت بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض وما اتخذته من إجراءات

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، عن استنكار المملكة العربية السعودية الشديد، لما تعرّضت له سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد من أحداثٍ مؤسفة على يد متظاهرين.

وشدّد المصدر على أن المملكة وهي تعرب عن إدانتها هذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية.

وأهاب المصدر في ختام تصريحه، بقدرة كل من مملكة البحرين وجمهورية العراق على تجاوز تلك الحادثة، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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المملكة تعرب عن استنكارها الشديد لما تعرّضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين
سبق

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، عن استنكار المملكة العربية السعودية الشديد، لما تعرّضت له سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد من أحداثٍ مؤسفة على يد متظاهرين.

وشدّد المصدر على أن المملكة وهي تعرب عن إدانتها هذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية.

وأهاب المصدر في ختام تصريحه، بقدرة كل من مملكة البحرين وجمهورية العراق على تجاوز تلك الحادثة، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
08:14 AM

المملكة تعرب عن استنكارها الشديد لما تعرّضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين

رحبت بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض وما اتخذته من إجراءات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,750

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، عن استنكار المملكة العربية السعودية الشديد، لما تعرّضت له سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد من أحداثٍ مؤسفة على يد متظاهرين.

وشدّد المصدر على أن المملكة وهي تعرب عن إدانتها هذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية.

وأهاب المصدر في ختام تصريحه، بقدرة كل من مملكة البحرين وجمهورية العراق على تجاوز تلك الحادثة، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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