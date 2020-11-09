إصابة مليون أمريكي في 10 أيام.. هنا حصاد "عدو البشرية" حول العالم

ارتفاع حالات الوفاة بفرنسا والعدد ثابت في الصين والبرازيل تحمل رقماً كبيراً

أظهر أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي "كوفيد-19"، ارتفاع عدد الإصابات إلى 50 مليون و738 ألفاً و93 إصابة، اليوم الإثنين، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و262 ألفاً و132 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 35 مليوناً و795 ألفاً و461 حالة، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة في الأيام العشرة الماضية، في أعلى معدل إصابة منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن قبل 293 يوماً.

وذكر إحصاء "رويترز" أن الولايات المتحدة سجلت عدداً قياسياً من الإصابات بـ"كوفيد- 19"، بلغ 131420 حالة يوم السبت، وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة أربع مرات خلال الأيام السبعة الماضية.

وتُوفي أكثر من 237 ألف أمريكي من جراء "كوفيد- 19" منذ ظهور المرض الناجم عن فيروس كورونا لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي، وارتفعت حالات الوفاة المسجلة في الولايات المتحدة إلى أكثر من ألف حالة لليوم الخامس على التوالي يوم السبت، وهو اتجاه شوهد آخر مرة في منتصف أغسطس.

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، أن إجمالي وفيات "كوفيد- 19" في فرنسا بلغ 40439 بعد تسجيل 271 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للوباء، إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل إلى مليون و787324 بزيادة 38619 حالة عن السبت، عندما زاد العدد الإجمالي بواقع 86852، غير أن الوزارة قالت إن البيانات الحديثة ستخضع للتصحيح، الإثنين، بعدما واجهت مشكلات في الجمع.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن البر الرئيس سجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الثامن من نوفمبر، بزيادة عن 28 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق، وأضافت اللجنة في بيان، أن 32 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيس بـ"كوفيد- 19"، يبلغ الآن 86245 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.





وأشارت بيانات رسمية إلى تسجيل البرازيل 128 حالة وفاة جديدة و10554 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد- 19"، وطبقاً للبيانات فقد توفي في البرازيل منذ بدء الجائحة 162397 شخصاً وأصيب أكثر من 5.66 مليون آخرين.