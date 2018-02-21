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الهيئة العامة للطيران: قريباً طرح مشروع إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد للمنافسة العامة

ألغت علاقتها التعاقدية مع التحالف السابق والشروط جديدة تستوفي أفضل الممارسات

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني؛ وبعد مراجعة داخلية للاتفاقية الموقعة مع التحالف المكون من شركة مطارات شانغي الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في محافظة جدة فقد قررت الهيئة إنهاء علاقتها التعاقدية مع التحالف، وطرح هذا المشروع مجدداً للمنافسة العامة، ويأتي هذا القرار بعد أن تبين للهيئة وجود بعض الملاحظات الرئيسية التي تتطلب إعادة النظر في ترسية هذا المشروع للتحالف المذكور أعلاه.

وتؤكد الهيئة بأن هذا القرار يتوافق مع الشروط التعاقدية الموقعة بين الطرفين.

وتضيف الهيئة بأن شروط المنافسة العامة الجديدة لهذا المشروع ستستوفي المتطلبات حسب أفضل الممارسات وسيتم إعلانها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة، وستكشف الهيئة عن كافة تفاصيل المنافسة الجديدة في القريب العاجل.

وتؤكد الهيئة بأن هذا الإجراء لن يؤثر على الجدول الزمني المحدد للافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في مايو المقبل.

ومن جانبه أكد تحالف شركة مطارات شانغي العالمية والشركة السعودية للمساندة البحرية صحة ما تم تناوله في البيان الصحفي الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بشأن تسلم التحالف لإشعار من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية لإنهاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، وينوه التحالف إلى أن الهيئة قد قررت إنهاء الاتفاقية استناداً إلى اتفاقية الإدارة والتشغيل والتي تقضي بحقها في إنهاء الاتفاقية دون إبداء أسباب.

ويشير التحالف إلى أنه يقوم بمراجعة مضمون الإشعار، ولن يصدر أية تعليقات في الوقت الراهن بشأن هذه التطورات.

كما يؤكد التحالف على التزامه الكامل بطلب تقديم العروض الصادر عن الهيئة، وأنه قد قام بتقديم كافة المستندات المطلوبة بغرض مراجعتها من قبل الهيئة، كما حصل على كافة الاعتمادات المسبقة قبل الفوز بعقد التشغيل والإدارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهيئة العامة للطيران: قريباً طرح مشروع إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد للمنافسة العامة
سبق

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني؛ وبعد مراجعة داخلية للاتفاقية الموقعة مع التحالف المكون من شركة مطارات شانغي الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في محافظة جدة فقد قررت الهيئة إنهاء علاقتها التعاقدية مع التحالف، وطرح هذا المشروع مجدداً للمنافسة العامة، ويأتي هذا القرار بعد أن تبين للهيئة وجود بعض الملاحظات الرئيسية التي تتطلب إعادة النظر في ترسية هذا المشروع للتحالف المذكور أعلاه.

وتؤكد الهيئة بأن هذا القرار يتوافق مع الشروط التعاقدية الموقعة بين الطرفين.

وتضيف الهيئة بأن شروط المنافسة العامة الجديدة لهذا المشروع ستستوفي المتطلبات حسب أفضل الممارسات وسيتم إعلانها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة، وستكشف الهيئة عن كافة تفاصيل المنافسة الجديدة في القريب العاجل.

وتؤكد الهيئة بأن هذا الإجراء لن يؤثر على الجدول الزمني المحدد للافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في مايو المقبل.

ومن جانبه أكد تحالف شركة مطارات شانغي العالمية والشركة السعودية للمساندة البحرية صحة ما تم تناوله في البيان الصحفي الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بشأن تسلم التحالف لإشعار من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية لإنهاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، وينوه التحالف إلى أن الهيئة قد قررت إنهاء الاتفاقية استناداً إلى اتفاقية الإدارة والتشغيل والتي تقضي بحقها في إنهاء الاتفاقية دون إبداء أسباب.

ويشير التحالف إلى أنه يقوم بمراجعة مضمون الإشعار، ولن يصدر أية تعليقات في الوقت الراهن بشأن هذه التطورات.

كما يؤكد التحالف على التزامه الكامل بطلب تقديم العروض الصادر عن الهيئة، وأنه قد قام بتقديم كافة المستندات المطلوبة بغرض مراجعتها من قبل الهيئة، كما حصل على كافة الاعتمادات المسبقة قبل الفوز بعقد التشغيل والإدارة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
03:51 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:48 AM

الهيئة العامة للطيران: قريباً طرح مشروع إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد للمنافسة العامة

ألغت علاقتها التعاقدية مع التحالف السابق والشروط جديدة تستوفي أفضل الممارسات

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شقران الرشيدي - الرياض
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أكدت الهيئة العامة للطيران المدني؛ وبعد مراجعة داخلية للاتفاقية الموقعة مع التحالف المكون من شركة مطارات شانغي الدولية والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في محافظة جدة فقد قررت الهيئة إنهاء علاقتها التعاقدية مع التحالف، وطرح هذا المشروع مجدداً للمنافسة العامة، ويأتي هذا القرار بعد أن تبين للهيئة وجود بعض الملاحظات الرئيسية التي تتطلب إعادة النظر في ترسية هذا المشروع للتحالف المذكور أعلاه.

وتؤكد الهيئة بأن هذا القرار يتوافق مع الشروط التعاقدية الموقعة بين الطرفين.

وتضيف الهيئة بأن شروط المنافسة العامة الجديدة لهذا المشروع ستستوفي المتطلبات حسب أفضل الممارسات وسيتم إعلانها بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة، وستكشف الهيئة عن كافة تفاصيل المنافسة الجديدة في القريب العاجل.

وتؤكد الهيئة بأن هذا الإجراء لن يؤثر على الجدول الزمني المحدد للافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في مايو المقبل.

ومن جانبه أكد تحالف شركة مطارات شانغي العالمية والشركة السعودية للمساندة البحرية صحة ما تم تناوله في البيان الصحفي الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية بشأن تسلم التحالف لإشعار من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية لإنهاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لإدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، وينوه التحالف إلى أن الهيئة قد قررت إنهاء الاتفاقية استناداً إلى اتفاقية الإدارة والتشغيل والتي تقضي بحقها في إنهاء الاتفاقية دون إبداء أسباب.

ويشير التحالف إلى أنه يقوم بمراجعة مضمون الإشعار، ولن يصدر أية تعليقات في الوقت الراهن بشأن هذه التطورات.

كما يؤكد التحالف على التزامه الكامل بطلب تقديم العروض الصادر عن الهيئة، وأنه قد قام بتقديم كافة المستندات المطلوبة بغرض مراجعتها من قبل الهيئة، كما حصل على كافة الاعتمادات المسبقة قبل الفوز بعقد التشغيل والإدارة.

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