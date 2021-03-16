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وزارة الصحة تسجِّل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة

أعلنت وزارة الصحة رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا؛ وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة؛ وهي معزولة بمنشأة صحية في القطيف.

وأضافت الوزارة بأن الحالتَين الثالثة والرابعة لمواطنَين قادمَين من المغرب؛ وهما معزولان بمنشأة صحية في جازان.

وذكرت الوزارة أن هناك أربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن؛ وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض.

كما أن هناك أربع حالات أخرى مصابة بفيروس "كورونا" الجديد لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا؛ وهم معزولون بمنشآت صحية في جدة.

وتم تسجيل حالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالتَين في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا، ومعزول في منشأة صحية، والحالة الثانية لمقيم مصري؛ وهو معزول في منشأة صحية.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، كان قد تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.

وأهابت الوزارة بكل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس للتواصل فورًا مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يُذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 149 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الصحة تسجِّل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا؛ وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة؛ وهي معزولة بمنشأة صحية في القطيف.

وأضافت الوزارة بأن الحالتَين الثالثة والرابعة لمواطنَين قادمَين من المغرب؛ وهما معزولان بمنشأة صحية في جازان.

وذكرت الوزارة أن هناك أربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن؛ وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض.

كما أن هناك أربع حالات أخرى مصابة بفيروس "كورونا" الجديد لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا؛ وهم معزولون بمنشآت صحية في جدة.

وتم تسجيل حالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالتَين في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا، ومعزول في منشأة صحية، والحالة الثانية لمقيم مصري؛ وهو معزول في منشأة صحية.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، كان قد تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.

وأهابت الوزارة بكل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس للتواصل فورًا مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يُذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 149 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:40 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:51 PM

وزارة الصحة تسجِّل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
28
47,308

أعلنت وزارة الصحة رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا؛ وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة؛ وهي معزولة بمنشأة صحية في القطيف.

وأضافت الوزارة بأن الحالتَين الثالثة والرابعة لمواطنَين قادمَين من المغرب؛ وهما معزولان بمنشأة صحية في جازان.

وذكرت الوزارة أن هناك أربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن؛ وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض.

كما أن هناك أربع حالات أخرى مصابة بفيروس "كورونا" الجديد لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا؛ وهم معزولون بمنشآت صحية في جدة.

وتم تسجيل حالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالتَين في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا، ومعزول في منشأة صحية، والحالة الثانية لمقيم مصري؛ وهو معزول في منشأة صحية.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، كان قد تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.

وأهابت الوزارة بكل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس للتواصل فورًا مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يُذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 149 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

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