أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، رسميًّا؛ إنهاء إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عامًا)، قادمًا من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتدّ حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي. وكشفت مصادر إعلامية أن نادي الترجي التونسي قد اشترط الحصول على مبلغ 3 ملايين يورو "12 مليونًا و500 ألف ريال" لبيع عقد الجزائري. الجدير بالذكر أن تألُّق النجم الجزائري مكّنه من خطف الأضواء ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة في مصر، بعدما ساهم بتتويج منتخب بلاده باللقب القاري؛ ليكون امتدادًا لتألُّقه الكبير مع فريقه الترجي الرياضي التونسي، الذي قاده إلى الفوز بلقب دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي.

رسميًّا.. الأهلي يتعاقد مع نجم محاربي الصحراء "بلايلي" حتى 2022 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-29 أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، رسميًّا؛ إنهاء إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عامًا)، قادمًا من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتدّ حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.



وكشفت مصادر إعلامية أن نادي الترجي التونسي قد اشترط الحصول على مبلغ 3 ملايين يورو "12 مليونًا و500 ألف ريال" لبيع عقد الجزائري.



الجدير بالذكر أن تألُّق النجم الجزائري مكّنه من خطف الأضواء ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة في مصر، بعدما ساهم بتتويج منتخب بلاده باللقب القاري؛ ليكون امتدادًا لتألُّقه الكبير مع فريقه الترجي الرياضي التونسي، الذي قاده إلى الفوز بلقب دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 06:20 PM

رسميًّا.. الأهلي يتعاقد مع نجم محاربي الصحراء "بلايلي" حتى 2022





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أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد الصائغ، رسميًّا؛ إنهاء إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري يوسف بلايلي (27 عامًا)، قادمًا من فريق الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتدّ حتى 2022م، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي.



وكشفت مصادر إعلامية أن نادي الترجي التونسي قد اشترط الحصول على مبلغ 3 ملايين يورو "12 مليونًا و500 ألف ريال" لبيع عقد الجزائري.



الجدير بالذكر أن تألُّق النجم الجزائري مكّنه من خطف الأضواء ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة في مصر، بعدما ساهم بتتويج منتخب بلاده باللقب القاري؛ ليكون امتدادًا لتألُّقه الكبير مع فريقه الترجي الرياضي التونسي، الذي قاده إلى الفوز بلقب دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي.