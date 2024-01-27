الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" يلتقي رئيس الوزراء الأردني

بحثا مجالات التعاون واطّلعا على الفرص المتاحة المتبادلة

التقى الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" المهندس نظمي النصر، في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

وشهد اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك والاطلاع على الفرص المتاحة المتبادلة بين الجانبين.

والتقى المهندس "النصر"، مدير مكتب جلالة الملك عبدالله الثاني جعفر حسان.

وحضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وممثلون من شركة "نيوم" وصندوق الاستثمارات العامة.