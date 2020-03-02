بعد قرار تعليق العمرة.. وزارة الحج توضح آلية استرجاع رسوم التأشيرات

قالت: مَن لديه أي استفسار يمكنه التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة

أوضحت وزارة الحج والعمرة آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط، وذلك بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا.

ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، مَن لديه أي مطالبات لمراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، مبينةً أن مَن لديه أي استفسار يمكنه التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم (00966920002814)، أو عبر البريد الإلكتروني (‏mohcc@haj.gov.sa).

وكانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق عدداً من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا إلى المملكة، منها تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي بشكل مؤقت، ولاقى هذا القرار إشادة واسعة من قيادات سياسية وإسلامية من مختلف دول العالم، إلى جانب مباركة منظمة الصحة العالمية بالقرار.