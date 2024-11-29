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جامعة الإمام: اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلبة حضورية

للطلاب والطالبات "المنتظمين و"الانتساب المطور" إنفاذاً لقرار التعليم

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1443هـ، لطلاب وطالبات الجامعة المنتظمين، وكذلك طلاب وطالبات الانتساب المطور، ستكون حضورية، وذلك إنفاذاً لتعليمات وتوجيهات وزارة التعليم بضرورة أن تكون الاختبارات حضورية.

وأوضحت الجامعة أن الاختبارات دائماً تعقد حضورية، بينما أجريت خلال جائحة كورونا عن بعد، مثل بقية المؤسسات التعليمية.

وبينت أن تغيير المراكز لطلاب وطالبات الانتساب المطور متاح عن طريق البلاغات في الموقع الإلكتروني لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مشيرةً إلى أن حذف الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات الانتساب المطور لمن رغب متاح إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الجمعة القادم 28/ 4/ 1443هـ الموافق 3/ 12/ 2021م.

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جامعة الإمام: اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلبة حضورية
سبق

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1443هـ، لطلاب وطالبات الجامعة المنتظمين، وكذلك طلاب وطالبات الانتساب المطور، ستكون حضورية، وذلك إنفاذاً لتعليمات وتوجيهات وزارة التعليم بضرورة أن تكون الاختبارات حضورية.

وأوضحت الجامعة أن الاختبارات دائماً تعقد حضورية، بينما أجريت خلال جائحة كورونا عن بعد، مثل بقية المؤسسات التعليمية.

وبينت أن تغيير المراكز لطلاب وطالبات الانتساب المطور متاح عن طريق البلاغات في الموقع الإلكتروني لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مشيرةً إلى أن حذف الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات الانتساب المطور لمن رغب متاح إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الجمعة القادم 28/ 4/ 1443هـ الموافق 3/ 12/ 2021م.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
11:24 PM

جامعة الإمام: اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع الطلبة حضورية

للطلاب والطالبات "المنتظمين و"الانتساب المطور" إنفاذاً لقرار التعليم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 1443هـ، لطلاب وطالبات الجامعة المنتظمين، وكذلك طلاب وطالبات الانتساب المطور، ستكون حضورية، وذلك إنفاذاً لتعليمات وتوجيهات وزارة التعليم بضرورة أن تكون الاختبارات حضورية.

وأوضحت الجامعة أن الاختبارات دائماً تعقد حضورية، بينما أجريت خلال جائحة كورونا عن بعد، مثل بقية المؤسسات التعليمية.

وبينت أن تغيير المراكز لطلاب وطالبات الانتساب المطور متاح عن طريق البلاغات في الموقع الإلكتروني لعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، مشيرةً إلى أن حذف الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات الانتساب المطور لمن رغب متاح إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الجمعة القادم 28/ 4/ 1443هـ الموافق 3/ 12/ 2021م.

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