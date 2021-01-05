الحزم يواصل التحليق خارج السرب في منافسات دوري الدرجة الأولى

وغدًا تتواصل منافسات الجولة 14 بـ 5 مواجهات

مازال فريق الحزم يغرد خارج السرب في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين بعدما نجح في الظفر بالنقاط الثلاث من ميدان مضيفه الجبلين ثالث الترتيب إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل لحساب الجولة الرابعة عشرة من البطولة.

وتغلب الوصيف الفيحاء على نظيره البكيرية بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة) ليواصل الضغط على المتصدر ويحافظ على فارق النقاط الـ6 معه، وسقط العدالة رابع الترتيب بفخ التعادل السلبي من أمام مضيفه الشعلة، وتمكن الدرعية من الفوز على ضيفه النجوم متذيل الترتيب بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، وحقق الساحل فوزًا ثمينًا على ضيفه فريق أحد بهدف دون رد ليرتقي للمركز التاسع بينما تراجع أحد للمركز الحادي عشر.

وتستكمل غدًا الأربعاء منافسات الجولة الرابعة عشرة بـ 5 مواجهات أيضًا، حيث يلتقي عرعر بضيفه الخليج، والطائي يستضيف نجران، والثقبة يلاقي ضيفه هجر، والجيل يحل ضيفًا على النهضة، وجدة يواجه الكوكب.