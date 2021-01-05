النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحزم يواصل التحليق خارج السرب في منافسات دوري الدرجة الأولى

وغدًا تتواصل منافسات الجولة 14 بـ 5 مواجهات

مازال فريق الحزم يغرد خارج السرب في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين بعدما نجح في الظفر بالنقاط الثلاث من ميدان مضيفه الجبلين ثالث الترتيب إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل لحساب الجولة الرابعة عشرة من البطولة.

وتغلب الوصيف الفيحاء على نظيره البكيرية بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة) ليواصل الضغط على المتصدر ويحافظ على فارق النقاط الـ6 معه، وسقط العدالة رابع الترتيب بفخ التعادل السلبي من أمام مضيفه الشعلة، وتمكن الدرعية من الفوز على ضيفه النجوم متذيل الترتيب بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، وحقق الساحل فوزًا ثمينًا على ضيفه فريق أحد بهدف دون رد ليرتقي للمركز التاسع بينما تراجع أحد للمركز الحادي عشر.

وتستكمل غدًا الأربعاء منافسات الجولة الرابعة عشرة بـ 5 مواجهات أيضًا، حيث يلتقي عرعر بضيفه الخليج، والطائي يستضيف نجران، والثقبة يلاقي ضيفه هجر، والجيل يحل ضيفًا على النهضة، وجدة يواجه الكوكب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الحزم يواصل التحليق خارج السرب في منافسات دوري الدرجة الأولى
سبق

مازال فريق الحزم يغرد خارج السرب في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين بعدما نجح في الظفر بالنقاط الثلاث من ميدان مضيفه الجبلين ثالث الترتيب إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل لحساب الجولة الرابعة عشرة من البطولة.

وتغلب الوصيف الفيحاء على نظيره البكيرية بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة) ليواصل الضغط على المتصدر ويحافظ على فارق النقاط الـ6 معه، وسقط العدالة رابع الترتيب بفخ التعادل السلبي من أمام مضيفه الشعلة، وتمكن الدرعية من الفوز على ضيفه النجوم متذيل الترتيب بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، وحقق الساحل فوزًا ثمينًا على ضيفه فريق أحد بهدف دون رد ليرتقي للمركز التاسع بينما تراجع أحد للمركز الحادي عشر.

وتستكمل غدًا الأربعاء منافسات الجولة الرابعة عشرة بـ 5 مواجهات أيضًا، حيث يلتقي عرعر بضيفه الخليج، والطائي يستضيف نجران، والثقبة يلاقي ضيفه هجر، والجيل يحل ضيفًا على النهضة، وجدة يواجه الكوكب.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
11:48 PM

الحزم يواصل التحليق خارج السرب في منافسات دوري الدرجة الأولى

وغدًا تتواصل منافسات الجولة 14 بـ 5 مواجهات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
300

مازال فريق الحزم يغرد خارج السرب في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين بعدما نجح في الظفر بالنقاط الثلاث من ميدان مضيفه الجبلين ثالث الترتيب إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل لحساب الجولة الرابعة عشرة من البطولة.

وتغلب الوصيف الفيحاء على نظيره البكيرية بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة) ليواصل الضغط على المتصدر ويحافظ على فارق النقاط الـ6 معه، وسقط العدالة رابع الترتيب بفخ التعادل السلبي من أمام مضيفه الشعلة، وتمكن الدرعية من الفوز على ضيفه النجوم متذيل الترتيب بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، وحقق الساحل فوزًا ثمينًا على ضيفه فريق أحد بهدف دون رد ليرتقي للمركز التاسع بينما تراجع أحد للمركز الحادي عشر.

وتستكمل غدًا الأربعاء منافسات الجولة الرابعة عشرة بـ 5 مواجهات أيضًا، حيث يلتقي عرعر بضيفه الخليج، والطائي يستضيف نجران، والثقبة يلاقي ضيفه هجر، والجيل يحل ضيفًا على النهضة، وجدة يواجه الكوكب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,134
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,888
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,462
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,618

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة