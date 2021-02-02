النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

18 مليون ريال.. "آل شريم" يعتمد مكافآت ربيع الآخر لطلاب وطالبات محايل

سيتم إيداعها في حسابات أولياء الأمور غداً .. وثمّن جهود القيادة في دعم التعليم

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم؛ صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق (18) مليوناً لشهر ربيع الآخر لعام 1442هـ، وسيتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات -بمشيئة الله- الأربعاء الموافق 1442/6/21.

وقدّم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير، خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، مثمّناً لأمير المنطقة حرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم والجهات المختصة في الوزارة جهودها المتواصلة.

وقدّم آل شريم؛ شكره وتقديره لمساعده للشؤون المدرسية، والزملاء كافة في قسم خدمات الطلاب، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأقسامها وتقنية المعلومات، على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
18 مليون ريال.. "آل شريم" يعتمد مكافآت ربيع الآخر لطلاب وطالبات محايل
سبق

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم؛ صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق (18) مليوناً لشهر ربيع الآخر لعام 1442هـ، وسيتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات -بمشيئة الله- الأربعاء الموافق 1442/6/21.

وقدّم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير، خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، مثمّناً لأمير المنطقة حرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم والجهات المختصة في الوزارة جهودها المتواصلة.

وقدّم آل شريم؛ شكره وتقديره لمساعده للشؤون المدرسية، والزملاء كافة في قسم خدمات الطلاب، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأقسامها وتقنية المعلومات، على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
02:00 PM

18 مليون ريال.. "آل شريم" يعتمد مكافآت ربيع الآخر لطلاب وطالبات محايل

سيتم إيداعها في حسابات أولياء الأمور غداً .. وثمّن جهود القيادة في دعم التعليم

A A A
عبدالعزيز الشهري - محايل عسير
0
409

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم؛ صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق (18) مليوناً لشهر ربيع الآخر لعام 1442هـ، وسيتم إيداعها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات -بمشيئة الله- الأربعاء الموافق 1442/6/21.

وقدّم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير، خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات، مثمّناً لأمير المنطقة حرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم والجهات المختصة في الوزارة جهودها المتواصلة.

وقدّم آل شريم؛ شكره وتقديره لمساعده للشؤون المدرسية، والزملاء كافة في قسم خدمات الطلاب، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأقسامها وتقنية المعلومات، على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,752
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,274
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,300
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,147

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة