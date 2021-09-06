النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهيئة العامة للأوقاف تطلق مسابقة "حكاية وقف" في خمسة مجالات فنية

رصدت جوائز تبلغ ربع مليون ريال.. وتستهدف استقطاب المبدعين بالسعودية

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف ممثلة في مركز الريادة الوقفي اليوم مسابقة "حكاية وقف" في خمسة مجالات فنية تعنى بالجانب الوقفي، بمجموع جوائز تبلغ ربع مليون ريال، وتستهدف استقطاب المبدعين من المملكة سواء من المواطنين أم المقيمين وذلك لتقديم رسائلهم الإبداعية ومواهبهم الفنية.

وأطلقت الهيئة المسابقة في إطار الاهتمام الملحوظ بالنشاط الفني الذي يسهم بدوره في إيصال الرسالة والمعنى بصورة أقرب وأسهل للمتلقي، حيث توجد المواهب الفنية المتعددة، لذا جاءت مسارات المسابقة لتغطي التصوير الفوتوغرافي، والفنون التشكيلية، والأفلام القصيرة، والرسم الرقمي، والقصص القصيرة.

وتنهي الهيئة التسجيل في هذه المسابقة منتصف شهر ديسمبر من العام الحالي، حيث يسعى مركز الريادة الوقفي من خلال المسابقة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على إيجاد منتجات ثقافية ومعرفية تسهم في نشر ثقافة الأوقاف وتوثيق الأوقاف التاريخية والمعاصرة، وتمكين المجتمع من التعرّف على الإرث الوقفي من خلال الأعمال الفنية بأنواعها المختلفة.

ودعت الهيئة الراغبين في التسجيل في هذه المسابقة إلى الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني : ‏https://hekayatwaqf.com/

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الهيئة العامة للأوقاف تطلق مسابقة "حكاية وقف" في خمسة مجالات فنية
سبق

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف ممثلة في مركز الريادة الوقفي اليوم مسابقة "حكاية وقف" في خمسة مجالات فنية تعنى بالجانب الوقفي، بمجموع جوائز تبلغ ربع مليون ريال، وتستهدف استقطاب المبدعين من المملكة سواء من المواطنين أم المقيمين وذلك لتقديم رسائلهم الإبداعية ومواهبهم الفنية.

وأطلقت الهيئة المسابقة في إطار الاهتمام الملحوظ بالنشاط الفني الذي يسهم بدوره في إيصال الرسالة والمعنى بصورة أقرب وأسهل للمتلقي، حيث توجد المواهب الفنية المتعددة، لذا جاءت مسارات المسابقة لتغطي التصوير الفوتوغرافي، والفنون التشكيلية، والأفلام القصيرة، والرسم الرقمي، والقصص القصيرة.

وتنهي الهيئة التسجيل في هذه المسابقة منتصف شهر ديسمبر من العام الحالي، حيث يسعى مركز الريادة الوقفي من خلال المسابقة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على إيجاد منتجات ثقافية ومعرفية تسهم في نشر ثقافة الأوقاف وتوثيق الأوقاف التاريخية والمعاصرة، وتمكين المجتمع من التعرّف على الإرث الوقفي من خلال الأعمال الفنية بأنواعها المختلفة.

ودعت الهيئة الراغبين في التسجيل في هذه المسابقة إلى الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني : ‏https://hekayatwaqf.com/

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
12:31 AM

الهيئة العامة للأوقاف تطلق مسابقة "حكاية وقف" في خمسة مجالات فنية

رصدت جوائز تبلغ ربع مليون ريال.. وتستهدف استقطاب المبدعين بالسعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
301

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف ممثلة في مركز الريادة الوقفي اليوم مسابقة "حكاية وقف" في خمسة مجالات فنية تعنى بالجانب الوقفي، بمجموع جوائز تبلغ ربع مليون ريال، وتستهدف استقطاب المبدعين من المملكة سواء من المواطنين أم المقيمين وذلك لتقديم رسائلهم الإبداعية ومواهبهم الفنية.

وأطلقت الهيئة المسابقة في إطار الاهتمام الملحوظ بالنشاط الفني الذي يسهم بدوره في إيصال الرسالة والمعنى بصورة أقرب وأسهل للمتلقي، حيث توجد المواهب الفنية المتعددة، لذا جاءت مسارات المسابقة لتغطي التصوير الفوتوغرافي، والفنون التشكيلية، والأفلام القصيرة، والرسم الرقمي، والقصص القصيرة.

وتنهي الهيئة التسجيل في هذه المسابقة منتصف شهر ديسمبر من العام الحالي، حيث يسعى مركز الريادة الوقفي من خلال المسابقة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على إيجاد منتجات ثقافية ومعرفية تسهم في نشر ثقافة الأوقاف وتوثيق الأوقاف التاريخية والمعاصرة، وتمكين المجتمع من التعرّف على الإرث الوقفي من خلال الأعمال الفنية بأنواعها المختلفة.

ودعت الهيئة الراغبين في التسجيل في هذه المسابقة إلى الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني : ‏https://hekayatwaqf.com/

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,379
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,789
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,785

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة