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اعتماد مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1443هـ بـ"تعليم تبوك"

يبدأ تنفيذه بعد التأكد من جاهزية المدارس واكتمال متطلبات التشغيل

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، قرارًا بشأن اعتماد مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1443 هــ.

ونص القرار على اعتماد تطبيق الطفولة المبكرة (المرحلة الثالثة ورياض الأطفال وفصول الإسناد) في 68 مدرسة في مدينة تبوك ومحافظاتها.

ويبدأ تنفيذ القرار ابتداءً من بداية العام الدراسي القادم 1443هـ في هذه المدارس، بعد التأكد من جاهزيتها واكتمال متطلبات التشغيل.

فيما تم توجيه إدارة الشؤون الإدارية والمالية وبالتنسيق مع إدارة شؤون المباني إجراء التعديلات اللازمة والمناسبة واستكمال المشروعات المتعثرة وإنشاء الفصول والملاحق المطلوبة للمواقع المستهدفة حسب الإجراءات النظامية المنظمة لذلك.

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اعتماد مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1443هـ بـ"تعليم تبوك"
سبق

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، قرارًا بشأن اعتماد مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1443 هــ.

ونص القرار على اعتماد تطبيق الطفولة المبكرة (المرحلة الثالثة ورياض الأطفال وفصول الإسناد) في 68 مدرسة في مدينة تبوك ومحافظاتها.

ويبدأ تنفيذ القرار ابتداءً من بداية العام الدراسي القادم 1443هـ في هذه المدارس، بعد التأكد من جاهزيتها واكتمال متطلبات التشغيل.

فيما تم توجيه إدارة الشؤون الإدارية والمالية وبالتنسيق مع إدارة شؤون المباني إجراء التعديلات اللازمة والمناسبة واستكمال المشروعات المتعثرة وإنشاء الفصول والملاحق المطلوبة للمواقع المستهدفة حسب الإجراءات النظامية المنظمة لذلك.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
12:36 AM

اعتماد مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1443هـ بـ"تعليم تبوك"

يبدأ تنفيذه بعد التأكد من جاهزية المدارس واكتمال متطلبات التشغيل

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بدر الجبل - تبوك
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أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، قرارًا بشأن اعتماد مدارس وفصول الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1443 هــ.

ونص القرار على اعتماد تطبيق الطفولة المبكرة (المرحلة الثالثة ورياض الأطفال وفصول الإسناد) في 68 مدرسة في مدينة تبوك ومحافظاتها.

ويبدأ تنفيذ القرار ابتداءً من بداية العام الدراسي القادم 1443هـ في هذه المدارس، بعد التأكد من جاهزيتها واكتمال متطلبات التشغيل.

فيما تم توجيه إدارة الشؤون الإدارية والمالية وبالتنسيق مع إدارة شؤون المباني إجراء التعديلات اللازمة والمناسبة واستكمال المشروعات المتعثرة وإنشاء الفصول والملاحق المطلوبة للمواقع المستهدفة حسب الإجراءات النظامية المنظمة لذلك.

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