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القيادة تعزي المستشارة الألمانية في ضحايا الفيضانات

عبر برقيتَيْ عزاء ومواساة من خادم الحرمَيْن وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للمستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتورة أنجيلا ميركل، في ضحايا الفيضانات التي تعرّضت لها بلادها.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين. وإننا إذ نشارك دولتكم ألم هذا المصاب لنبعث لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "بلغني نبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين؛ وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجيًا عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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القيادة تعزي المستشارة الألمانية في ضحايا الفيضانات
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للمستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتورة أنجيلا ميركل، في ضحايا الفيضانات التي تعرّضت لها بلادها.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين. وإننا إذ نشارك دولتكم ألم هذا المصاب لنبعث لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "بلغني نبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين؛ وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجيًا عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
11:23 PM

القيادة تعزي المستشارة الألمانية في ضحايا الفيضانات

عبر برقيتَيْ عزاء ومواساة من خادم الحرمَيْن وسمو ولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للمستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتورة أنجيلا ميركل، في ضحايا الفيضانات التي تعرّضت لها بلادها.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين. وإننا إذ نشارك دولتكم ألم هذا المصاب لنبعث لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة، قال فيها: "بلغني نبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين؛ وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجيًا عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".

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