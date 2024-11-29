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"أردوغان" قد يزور الإمارات في فبراير

سيحسن العلاقات مع مصر وإسرائيل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه قد يزور الإمارات في شهر فبراير المقبل، بحسب ما نقل تلفزيون "إن.تي.في" التركي وشبكات أخرى عن "أردوغان" اليوم (الاثنين).

وذكر "أردوغان" أن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على شاكلة التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية مع الإمارات، وفقاً لـ"رويترز".

وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن طائرة لدى عودته من تركمانستان: "وضع الإماراتيون خطة استثمار قيمتها عشرة مليارات دولار. وبذلك يمكننا بناء مستقبل مختلف تماماً، وأي خطوات اتُخذت مع الإمارات سنتخذ مثلها مع الآخرين".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أردوغان" قد يزور الإمارات في فبراير
سبق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه قد يزور الإمارات في شهر فبراير المقبل، بحسب ما نقل تلفزيون "إن.تي.في" التركي وشبكات أخرى عن "أردوغان" اليوم (الاثنين).

وذكر "أردوغان" أن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على شاكلة التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية مع الإمارات، وفقاً لـ"رويترز".

وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن طائرة لدى عودته من تركمانستان: "وضع الإماراتيون خطة استثمار قيمتها عشرة مليارات دولار. وبذلك يمكننا بناء مستقبل مختلف تماماً، وأي خطوات اتُخذت مع الإمارات سنتخذ مثلها مع الآخرين".

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
04:22 PM

"أردوغان" قد يزور الإمارات في فبراير

سيحسن العلاقات مع مصر وإسرائيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه قد يزور الإمارات في شهر فبراير المقبل، بحسب ما نقل تلفزيون "إن.تي.في" التركي وشبكات أخرى عن "أردوغان" اليوم (الاثنين).

وذكر "أردوغان" أن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على شاكلة التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية مع الإمارات، وفقاً لـ"رويترز".

وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن طائرة لدى عودته من تركمانستان: "وضع الإماراتيون خطة استثمار قيمتها عشرة مليارات دولار. وبذلك يمكننا بناء مستقبل مختلف تماماً، وأي خطوات اتُخذت مع الإمارات سنتخذ مثلها مع الآخرين".

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