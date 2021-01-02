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مغردون يشكرون أمير المدينة على توجيهه بإغلاق إحدى المنشآت احترازياً

بسبب تنظيمها احتفالية غير مرخصة

وجّه مغردون شكرهم لأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بعدما وجّه الجهات المختصة بإغلاق إحدى المنشآت تحفظياً واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها، لتنظيمها احتفالية غير مرخصة، وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، فضلاً عن ارتكابهم لمخالفات أخرى.

وأطلق المغردون هشتاق بعنوان "#شكرا_فيصل_بن_سلمان" وجهوا فيه الشكر لأمير المنطقة على توجيهه، وأبرزوا فيها بعض جهوده في المنطقة، حيث قال محمد بن زيد: "‏تطوير وتنمية المدينة بجهود وتطلعات سيدي الأمير فيصل بن سلمان، ولعلي أذكر بعضًا منها: أنسنة المدينة المنورة، وجادة قباء، وتطوير الأحياء العشوائية، وصنع في المدينة المنورة، ودعم المبادرات الشبابية، ومبادرة قيم وأخلاق وخير أمة وفروع الجامعة بالمحافظات وتطوير المركزية".
كما وجّه الدكتور الشريف عصام الهجاري شكره للأمير فيصل بن سلمان، وقال: "#شكرا_فيصل_بن_سلمان‬ عندما نستشعر فضل مدينة رسول الله ﷺ، ‏وما جاء في فضل سكناها وبركتها، فلنتذكر قول النبي ﷺ: المدينة حرم.. من أحدث فيها حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

كما تصدر هشتاق #شكرا_فيصل_بن_سلمان إلى الترند في منطقة المدينة المنورة، وشارك فيه أكثر من 1500 مغرد.

أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان المدينة المنورة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مغردون يشكرون أمير المدينة على توجيهه بإغلاق إحدى المنشآت احترازياً
سبق

وجّه مغردون شكرهم لأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بعدما وجّه الجهات المختصة بإغلاق إحدى المنشآت تحفظياً واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها، لتنظيمها احتفالية غير مرخصة، وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، فضلاً عن ارتكابهم لمخالفات أخرى.

وأطلق المغردون هشتاق بعنوان "#شكرا_فيصل_بن_سلمان" وجهوا فيه الشكر لأمير المنطقة على توجيهه، وأبرزوا فيها بعض جهوده في المنطقة، حيث قال محمد بن زيد: "‏تطوير وتنمية المدينة بجهود وتطلعات سيدي الأمير فيصل بن سلمان، ولعلي أذكر بعضًا منها: أنسنة المدينة المنورة، وجادة قباء، وتطوير الأحياء العشوائية، وصنع في المدينة المنورة، ودعم المبادرات الشبابية، ومبادرة قيم وأخلاق وخير أمة وفروع الجامعة بالمحافظات وتطوير المركزية".
كما وجّه الدكتور الشريف عصام الهجاري شكره للأمير فيصل بن سلمان، وقال: "#شكرا_فيصل_بن_سلمان‬ عندما نستشعر فضل مدينة رسول الله ﷺ، ‏وما جاء في فضل سكناها وبركتها، فلنتذكر قول النبي ﷺ: المدينة حرم.. من أحدث فيها حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

كما تصدر هشتاق #شكرا_فيصل_بن_سلمان إلى الترند في منطقة المدينة المنورة، وشارك فيه أكثر من 1500 مغرد.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
09:30 PM

مغردون يشكرون أمير المدينة على توجيهه بإغلاق إحدى المنشآت احترازياً

بسبب تنظيمها احتفالية غير مرخصة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
4
4,638

وجّه مغردون شكرهم لأمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بعدما وجّه الجهات المختصة بإغلاق إحدى المنشآت تحفظياً واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها، لتنظيمها احتفالية غير مرخصة، وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، فضلاً عن ارتكابهم لمخالفات أخرى.

وأطلق المغردون هشتاق بعنوان "#شكرا_فيصل_بن_سلمان" وجهوا فيه الشكر لأمير المنطقة على توجيهه، وأبرزوا فيها بعض جهوده في المنطقة، حيث قال محمد بن زيد: "‏تطوير وتنمية المدينة بجهود وتطلعات سيدي الأمير فيصل بن سلمان، ولعلي أذكر بعضًا منها: أنسنة المدينة المنورة، وجادة قباء، وتطوير الأحياء العشوائية، وصنع في المدينة المنورة، ودعم المبادرات الشبابية، ومبادرة قيم وأخلاق وخير أمة وفروع الجامعة بالمحافظات وتطوير المركزية".
كما وجّه الدكتور الشريف عصام الهجاري شكره للأمير فيصل بن سلمان، وقال: "#شكرا_فيصل_بن_سلمان‬ عندما نستشعر فضل مدينة رسول الله ﷺ، ‏وما جاء في فضل سكناها وبركتها، فلنتذكر قول النبي ﷺ: المدينة حرم.. من أحدث فيها حدثاً أو أوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

كما تصدر هشتاق #شكرا_فيصل_بن_سلمان إلى الترند في منطقة المدينة المنورة، وشارك فيه أكثر من 1500 مغرد.

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