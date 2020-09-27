السديس يدشّن مسابقة إشراك الكفاءات في المواهب الوطنية المتعددة بعنوان: "هي لنا دار"

ضمن فعاليات الرئاسة لليوم الوطني لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة وفق 2030

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس -حفظه الله- مسابقة: (هي لنا دار) لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وذلك عبر مجلس شباب الرئاسة العامة التحاوري التطويري "شغف" بوكالة الشؤون الفكرية والثقافية.

وتندرج المسابقة ضمن فعاليات الرئاسة لليوم الوطني (٩١) وتسعى من خلال فروعها المتنوعة إلى المشاركة الوطنية لمنسوبي الرئاسة في المواهب المتعددة، ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية النماء والعطاء (٢٠٣٠).

واشتملت محاور المسابقة على رسومات وأعمال فنية عن اليوم الوطني واهتمام القيادة الرشيدة بالحرم المكي الشريف من خلال العمران والزخارف الإسلامية وتغريدات تجسد مشاعر الحب والولاء للوطن وصورة جمالية غير مسبوقة من داخل المسجد الحرام وكتابة لوحات إبداعية بفنون الخط العربي عن المملكة العربية السعودية ونظم أبيات شعرية عن المشاعر الوطنية من حب واحترام وإجلال للوطن.

وأهابت الرئاسة المشاركين بإرسال المشاركات على الإيميل التالي: (tahawer@gph.gov.sa)، كما اشترطت كتابة فرع المشاركة في عنوان الرسالة والاسم كاملاً ورقم الجوال والمشاركة في فرع واحد فقط وإرفاق المشاركة في مضمون الرسالة.

جرى ذلك بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، والوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ علي بن حامد النافعي، ومدير مجلس شباب الرئاسة العامة التحاوري التطويري "شغف" ثامر بن محمد الرزيزا.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس شباب الرئاسة التحاوري التطويري يستهدف دعم شغف الشباب في مجالات أعمالهم الإدارية والميدانية، وتمكين وتنمية قدراتهم وتوجيهها نحو الإبداع بما يتوافق مع خطة الرئاسة التطويرية لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين (2024)، ورؤية المملكة العربية السعودية (2030).