غدًا انطلاق مباريات دور نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا

ينطلق غدًا الأحد الدور نصف النهائي من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، والتي تحتضنها المملكة خلال الفترة من 4-14 أكتوبر الجاري، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع شقيقه العراقي، فيما يواجه المنتخب الأردني شقيقه السوري.



وتأهلت منتخبات السعودية، الأردن، العراق إلى نصف النهائي بعد حسم الصدارة في المجموعات الثلاث، فيما تأهل المنتخب السوري كأفضل مركز ثانٍ.

وضرب المنتخب السعودي موعدًا مع شقيقه العراقي في نصف النهائي، حيث ستقام المباراة في الثامنة مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تسبقها عند السادسة إلا الربع مباراة المنتخب الأردن وشقيقه السوري على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

يذكر أن ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام سيحتضن المباراة النهائية التي ستقام مساء الثلاثاء المقبل.



