حائل.. الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية
حالة يصحبها شبه انعدام في الرؤية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، اليوم، تتضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.
حائل.. الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-24
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، اليوم، تتضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
10:07 AM
حائل.. الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية
حالة يصحبها شبه انعدام في الرؤية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، اليوم، تتضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.