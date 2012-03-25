حائل.. الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية

حالة يصحبها شبه انعدام في الرؤية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، اليوم، تتضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.