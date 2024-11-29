"السادات" والقطار.. قصة صورة نادرة من زيارة الملك فيصل لمصر قبل 47 عاماً

حظيت باستقبال شعبي وأمر بإنشاء حي سكني وتبرع ملياري ووصول لخط بارليف

وثّقت صورة نادرة تُنشر لأول مرة من أرشيف الباحث التاريخي عبدالله العمراني، زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز لمصر عام 1974 بعد نصر أكتوبر.

وكانت هذه الزيارة هي السادسة من ضمن سبع زيارات أجراها الملك فيصل -رحمه الله- لمصر، حيث حظيت باستقبال شعبي كبير بعد موقفه التاريخي في حرب أكتوبر ومنع البترول عن الغرب، واستمرت الزيارة ٩ أيام.

وخلال هذه الزيارة انطلقت سيارة تقل الملك فيصل والرئيس السادات على جسر بين ضفتَي قناة السويس وصولاً إلى خط بارليف.

وبعدها زار الملك فيصل السويس التي وصل إليها مع "السادات" بطائرة الملك، من مطار ألماظة العسكري إلى قاعدة جوية في السويس، ثم بسيارة إلى السويس، ثم عبر الموكب فوق جسر أحمد حمدي، وصولاً إلى عيون موسى.

وأمر -رحمه الله- بإنشاء حي سكني باسمه هناك، لايزال موجوداً ضمن جهود إعادة إعمار المدينة التي دمّرتها الحرب، وبعد زيارة السويس الحافلة والعودة إلى القاهرة، استقل الملك فيصل والسادات القطار الخاص من سراي القبة إلى سيدي جابر بالإسكندرية، واحتشدت الجماهير في المحطات التي مر بها القطار، ووصفت الصحف المصرية المشهد بـ"بطلَي معركة العبور".

وفي محادثات قصر رأس التين، قال الملك فيصل: "أؤكد لكم أنني أعتبر مصر وطناً لي، وكلنا نعتبر أنفسنا مصريين".

وقد تبرع الملك فيصل لمصر خلال هذه الزيارة بمليار دولار، إضافة إلى قرض بنصف مليار دولار.

أما زيارة الملك فيصل الأخيرة لمصر، فكانت عام 1975 ضمن جولة خارجية تضمنت دول الطوق مع إسرائيل.