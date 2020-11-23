استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة، أليكسيس كونستانتوبولوس. وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير اليونان لدى المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-23 استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة، أليكسيس كونستانتوبولوس.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442 02:44 PM

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير اليونان لدى المملكة الجانبان استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين





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استقبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة، أليكسيس كونستانتوبولوس.

وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.